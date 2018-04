Autsj: deze banen zijn slecht voor je relatie

Dat zaken zoals leeftijd, een gebrek aan communicatie en geld een rol kunnen spelen in een echtscheiding, is niet zo heel gek. Maar wist je dat er ook bepaalde beroepen zijn die je huwelijk in gevaar kunnen brengen?

De Radford Universiteit uit de Verenigde Staten deed onderzoek naar de impact van 500 verschillende banen op je privéleven, en kwam met een opvallende conclusie.

Nummer 1

De meeste scheidingen zouden namelijk voorkomen in kringen van mensen die een artistiek beroep uitoefenen. Denk bijvoorbeeld aan professionele dansers en choreografen. Mensen met een dergelijk beroep staan helemaal bovenaan de lijst met een scheidingspercentage van 43,05%. Dit hoge percentage zou onder andere te maken hebben met het feit dat dansers vaak moeten reizen voor hun baan en op ‘onmogelijke’ uren werken. Ook het gegeven dat ze vaak hard moeten werken voor weinig geld zou een rol kunnen spelen.

Uitgaanscircuit

Maar niet alleen artistieke beroepen kunnen funest zijn voor je relatie. Ook een baan in het uitgaanscircuit blijkt niet bevorderlijk te zijn voor de liefde. Zo staan ook barmannen (38,43%) en casinomedewerkers (34,66%) in de top 5 van risicovolle beroepen. De reden hiervoor? Mensen in het uitgaanscircuit werken in een omgeving waar ze dagelijks nieuwe mensen ontmoeten, iets wat de kans op een buitenechtelijke affaire zou vergroten.

Medische beroepen

Ook mensen met een medisch beroep doen het niet zo goed. Zo staan kinesisten (38,22%) op de derde plaats in het lijstje. Ook verpleegsters, psychiatrische en andere gezondheidswerkers (28,95%) zien hun relatie vaker stranden. Maar bij wat voor baan loop je nu het minste risico op een echtscheiding? Als we de onderzoekers moeten geloven zijn dit mensen die fysieke arbeid verrichten, zoals huishoudsters of ander schoonmaakpersoneel (26,38%) en dakwerkers (26,85%). Machineoperatoren (32,74%) scoren weer slechter. Dit zou vooral te maken hebben met het feit dat dit vaak slecht betaalde banen zijn voor laaggeschoolden. Mensen die als landbouwingenieur werken kunnen met een gerust hart gaan slapen: volgens het onderzoek lopen mensen met dit beroep slechts 1,78% risico op een scheiding.

Top 15 van banen met een hoog scheidingspercentage

Tenslotte hier nog een overzicht van de banen die het meest gevaarlijk zijn voor je relatie.

Dansers en choreografen (43,05%) Barmannen (38,43%) Kinesist (38,22%) Casinomedewerkers (34,66%) Machineoperatoren (32,74%) Croupiers (31,35%) Fabrieksarbeiders in de voedingssector (29,78%) Tele-operatoren (29,30%) Verpleegsters, psychiatrische- en andere hulpverleners in de zorgsector (28,95%) Entertainers, sportlui of aanverwante beroepen (28,49%) Bagagedragers en conciërges (28,49%) Telemarketeers (28,10%) Obers en serveersters (27,12%) Dakwerkers (26,85%) Huishoudsters en schoonmakers (26,38%)

Bron: Libelle | Beeld: iStock