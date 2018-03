Back on track: 5x carrièreretips

Dus, je bent ein-de-lijk afgestudeerd of net begonnen bij je nieuwe baan/opdrachtgever of net terug van zwangerschapsverlof, in alle gevallen: je bent (weer) klaar voor het werkende leven. Kan effe wennen zijn, na weken (of maanden) chillen. Daarom: 5x carrier-building doe je zo.

1. Leer kansen (her)kennen

Op de een of andere manier hebben we vaak het idee dat de enige beweging vooruit moet zijn. Misvatting! Het gaat erom dat je kansen creëert. En als het even kan in de functie die je (op dat moment, in het geval van freelancers) uitoefent. Hoe? Door out of the box te denken, kijk verder dan je precieze werkomschrijving. Dus: schiet eens een collega van een andere afdeling te hulp, niet met alleen het doel jezelf te ontwikkelen, maar juist om de ander te helpen. Easy as that.

2. Help anderen

Om door te pakken op de laatst genoemde DIY-tip hierboven: realiseer dat het gedurende je loopbaan (of zolang het project duurt) het heel waardevol kan zijn om iemand op carrièresleeptouw te nemen. Die persoon leert van jou, maar andersom ook.

3. Vergelijk jezelf niet met een ander

Twijfelen aan jezelf is zonde van je tijd. Natuurlijk is het soms lastig om op jezelf (en je eigen kunnen) te focussen. Helemaal als de werkende wereld lijkt te excelleren. Manlief maakt promotie en gaat 2 keer zoveel verdienen, vriendin S. scoort die droombaan, je zusje trekt met een Artsen Zonder Grenzen letterlijk over de landgrenzen, en jij tikt vanachter de eettafel je 33ste psyche-artikel over ‘nee is het nieuwe oké’. We get it, het gras lijkt altijd groener aan de overkant. Ook op werkgebied. Maar is dat ook zo? Neen. Stop je energie en dus ook je tijd in je eigen werkdoelen. Maak ze concreet, zodat je ook echt kunt afvinken.

4. Gebruik je tijd

En weet om te gaan met tijdsdruk. De ene dag zal je drukker zijn dan de andere dag. Echter bevat een werkdag maar 8 uur. Don’t overwork, daar wordt niemand blij van. Je bent minder scherp, maakt sneller fouten, mist jouw creatieve edge – noem het maar op. Enne, voor de freelancers onder ons: heb je een rustdag? Geef je er dan ook aan over, lees: geen mail checken op je telefoon bij het opstarten van Netflix, geen belletje plegen op het terras als je aan het lunchen bent.

5. Laat van je horen

Máár gebruik woorden op een wijze manier. Zeker in een groot en creatief (internationaal)bedrijf. Eis je plekje op! Als je je niet uitspreekt weten je collega’s niet van je ideeën en dus niet wat je in je mars hebt. Let wel: zorg ervoor dat het uitspreken van niet ratelen in wordt. Balans is key!