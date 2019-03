Geweldig: twitteraar neemt bedrijven en de talloze mogelijkheden van hun badplankjes op de hak

Ontspannen, wassen, misschien scheren. Meer dan dat doen we vaak niet in bad. Oké, misschien neem je een tijdschrift, boek en een glas wijn mee. Maar daar blijft het bij. Toch? Volgens bedrijven die badplankjes verkopen, doen vrouwen echter véél meer in bad.

Het zal je niche maar zijn, de verkoop van badplankjes. Maar hoe krijg je je plankjes aan de vrouw? Door het momentum van een goede badsessie zo ontspannen mogelijk eruit te laten zien. Deze badplankjesbedrijven doen dat, maar gaan daar een beetje ver in, zo viel twitteraar Sharon Su uit Californië op.

Zij signaleerde de vreemde advertentietrend waarin vrouwen met cappuccino’s, wijn, muesli’s, salades, tablets, parfums en cocktails in bad gaan. De voorbeelden die Sharon toont, zijn echt hilarisch:

The people who manufacture bathtub trays seem to have no idea what women actually do in the bath and I find that strangely comforting pic.twitter.com/wHWCRteSYO — Sharon Su (@doodlyroses) 24 maart 2019

Look if you’re not chowing down on waffles and hot dogs while gazing at stock photography of the ocean then what are you even doing pic.twitter.com/2EQvQNsa9k — Sharon Su (@doodlyroses) 24 maart 2019

This company has figured out what women really want while bathing: half a bottle of j’adore perfume to continually spray while nomming on cherries and sipping an electric blue cocktail pic.twitter.com/TO5QblI48N — Sharon Su (@doodlyroses) 24 maart 2019

Bron: LINDA.nl, beeld: Twitter, iStock