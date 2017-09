Baileys komt met vegan én pumpkin spice variant

We zijn dol op dit drankje en dan ook blij met dit nieuws: Baileys komt met een vegan versie én introduceert dit najaar een Pumpkin Spice variant. Cheers to that!

Baileys is een waar genot, maar helaas niet voor iedereen. Omdat het drankje gemaakt is van room is het niet geschikt is voor vegans, maar daar komt nu verandering in. Eerder was er al sprake van geruchten over een vegan versie en deze is sinds deze week in de Britse winkels te verkrijgen. Het gaat om de Baileys Almonde, gemaakt van amandelmelk. Wanneer de variant in Nederland te koop zal zijn, is nog niet zeker. Maar één ding is gegarandeerd: hij komt eraan.

Pumpkin Spice

En omdat we al lekker richting de herfst, winter en feestdagen gaan is er nog meer heugelijk nieuws. Er komt namelijk ook een Pumpkin Spice versie. Deze is een aantal jaar geleden ook al eens uitgebracht en speciaal voor het najaar brengt Baileys de versie terug. Helaas is ook deze nog niet in Nederland te verkrijgen, maar wij hebben goede hoop.

Bron: Metro UK | Beeld: Instagram