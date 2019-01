Beat the blues: zo versla je de winterblues en word je weer productief

Nog één dag en dan is januari voorbij. Je weet wel, de maand die voor je gevoel 90 dagen duurde. Want december was gezellig en alles, in januari sloeg de winterdip genadeloos toe. Voel jij je bleh, meh, fleps en futloos? Met deze tips versla je de winterblues en word je weer productief!

Grijze luchten, kou, weinig zonlicht en gebrek aan leuke dingen om naar uit te kijken… Na de gezellige feestdagen in december komen we in de eerste maand van het nieuwe jaar nogal van een koude kermis thuis. Hoe kun je in hemelsnaam productief blijven tijdens deze depressieve wintermaanden, wanneer je het liefst in je bed zou blijven liggen? Hoe ga je al die to do’s afvinken, terwijl je hoofd in slaapstand verkeert? En het erge van alles: ook al is januari na morgen voorbij, deze winterdip kan zo nog even voortduren. Daarom hier een aantal tips om er tóch nog een productieve winter van te maken.

Slik je magnesium, meid

Deze tijd van het jaar is kinda tricky. Je staat aan de start van een nieuw jaar, wat kan zorgen voor angst en stress. Je moet er weer tegenaan, gas geven en werken aan je voornemens. Ook is het een sombere tijd: er gebeurt weinig spannends en je energie hoopt zich op en komt er niet uit. Een goede dosis magnesium kan helpen. Dit toverspul ontspant de spieren, kalmeert de zenuwen en verlaagt je stress. Heb je een bad? Dan raden wij magnesium-badparels aan.

Stop niet

De motivatie voor zowat alles is moeilijk te vinden in deze dark ages. Zorg daarom dat je de energie die je hebt, niet loslaat. Want nu meer dan ooit geldt: uitstellen is afstellen. Geen zin om te joggen? Ga toch joggen. Voor je het weet is zijn er twee weken voorbij en besef je dat je helemaal niet meer bent gaan rennen. Dan wordt de stap nog groter en het schuldgevoel nog erger. Maak een to do-lijstje en ga aan de slag. Je voelt je beter als je iets kunt afvinken, dus keep your eyes on the prize.

Heb je inmiddels een afkeer tegen to do-lijstjes ontwikkeld? Draai het dan om: maak een lijstje van alle leuke dingen die je wilt doen en streep die af. Reversed psychology, het werkt!

You need some vitamine D

Zolang Mevrouw het Zonnetje verstoppertje speelt, zullen we onze vitamine D ergens anders vandaan moeten halen. Vette vissen als zalm, tonijn en makreel of sinaasappelsap, kaas en eigeel zijn rijk aan vitamine D.

Een tekort aan vitamine D kunnen angst en depressieve stemmingen versterken. Dit kan weer negatieve invloed hebben op je productiviteit.

Besteed 10 volle minuten aan één taak

In tijden van smartphones, Netflix en winterdips kun je je afvragen wie er nog focus en concentratie heeft?! Wil je toch proberen je aandacht te bundelen om die to do-lijst af te werken? Schakel je tv en smartphone uit en zet een timer met tien, twintig of dertig minuten. Zodra je werkplek niet langer omringd is met afleiders en de tijd loopt, zul je zien dat je gemotiveerd wordt om ook andere taken binnen 10 minuten af te ronden.

Maak plannen en blijf leuken dingen doen

You snooze, you loose. Dat blijkt toch een beetje het motto van deze winter. Maak plannen en probeer leuke dingen een week vooruit te plannen. Lunch met je vriendinnen (en met mimosa’s), een spa-dagje of een sportklasje, je bent minder geneigd om deze te cancellen als de afspraak al ruim een week staat.

Ga naar buiten

Al is het maar voor even: ga naar buiten. Frisse lucht zal je goed doen en je lichaam en geest even wakker schudden. Wanneer je binnen blijft en in het donker blijft zitten, wil je hoofd alleen maar terug naar de slaapstand. En dat willen we niet!

