Beau Schneider: ‘We zijn, heel saai, gewoon uit elkaar gegroeid’

Beau Schneider verliet veilig nest GTST en dook in De spa. Een latenightsoap die minder conservatief is en waar meer spanning in zit. Want wat nou seksscènes met ondergoed aan?

Tekst Anette de Vries | Foto’s Anke van der Meer

Je speelt de rol van knappe fysio-therapeut Jesse in De spa. De kijkcijfers kelderden na de eerste, veelbelovende aflevering. Lig je daar wakker van?

‘Dat is even schrikken, maar ik vind ook dat we het de tijd moeten geven. Goede tijden, slechte tijden was ook niet meteen een hit. Maar zij hadden één groot voordeel: er was veel minder concurrentie. Wij moeten opboksen tegen on demand tv, YouTube en Netflix.’

Niet bang om kopje onder te gaan?

‘Het is best boeiend om alle verschillende vormen van media-aanbod te zien. Ik hoop dat we blijven vechten. Je kunt er wel van balen, maar ik acteer in eerste instantie voor mezelf, en ik heb zo veel lol gehad. Natuurlijk wil je graag veel kijkers, maar nodig maar eens honderdvijftig-duizend mensen uit op je verjaardag. Dat zijn er veel, hoor.’

Anderhalf jaar geleden stapte je na drie jaar uit het veilige nest van GTST. Geen spijt?

‘Nee, want ik wist van tevoren dat de kans klein zou zijn dat ik ooit weer in zo’n succesvolle dramaproductie zou staan. GTST gaat sky high. Mis ik dat? Nee, ik mis de kijkcijfers niet. Ik ben uit GTST gestapt omdat ik andere rollen wilde spelen. Maar ik was nog niet klaar met het genre soap, vandaar dat ik warmliep voor De spa. Het spannende van een latenightsoap is dat het allemaal wat gewaagder mag. In andere series hebben mensen allemaal seks met hun kleren aan, dat is toch raar? Dus dat doen wij niet. Maar De spa brengt daarnaast ook humor en mooie verhaallijnen. Wij doen echt niet onder voor GTST, op geen enkele manier. Het sterke aan De spa is dat het nergens conservatief is. Dus in godsnaam, alle mensen die naar GTST kijken, pak De spa ook mee.’

Je nieuwe acteerklus viel samen met het nieuws dat het na twee jaar uit is met je vriendin Britt.

‘Het werd bekend toen we al zo’n acht weken uit elkaar waren. We hebben eerst een time-out gehad. Dit voorjaar hebben we samen besloten om uit elkaar te gaan, maar we waren er nog niet honderd procent zeker van. Het gevoel van ‘houden van’ verdwijnt niet zomaar. Op een gegeven moment breekt er een moment aan waarop je zegt: ‘Volgens mij is het echt over, hè?’ We zitten allebei in een andere discipline: zij doet nu de Tio, de hogere hotelschool. Ik ben acteur. Dat heeft weinig raakvlakken.’

Britt is negen jaar jonger. Heeft dat jullie ook parten gespeeld?

‘Mentaal gezien vind ik haar absoluut niet te jong, maar op papier loop ik natuurlijk wel negen jaar voor. Zij zit nog in haar studiefase, ik werk. Dan leid je wel een ander leven. Maar dat is niet dé reden geweest. We zijn, heel saai, gewoon uit elkaar gegroeid.’

Heb je al een nieuwe vriendin?

‘Nee, ik doe het rustig aan. Ik ben geen jager – zo’n man die er echt opuit gaat om te scoren. Het lijkt me leuk om te zien wat er toevalligerwijs op mijn pad komt. In plaats van actief op zoek te gaan, neem ik de laidback houding aan. Wie weet ontmoet ik haar wel híer, bij Café Kiebêrt, op het werk of in de sportschool.’

Wie?

Wie: Beau Schneider

Leeftijd: 29

Kennen we van: Goede tijden, slechte tijden, Spangas,

Nu te zien in: De spa op Net5

Vanaf begin december in het theater met: de toneelversie van het boek Hendrik Groen

Relatiestatus: single na zijn recente breuk met Britt

