Tijd voor een belangrijk mailtje? Maak vooral níet deze fouten

Nu de communicatie voornamelijk online verloopt, is e-mailen nog meer een onderdeel geworden van je dagelijkse taken. Toch blijft het versturen van een belangrijk mailtje spannend. Je kunt een mail niet ‘ontsturen’. En dan is het toch weel erg balen als je net na het verzendknopje te hebben ingedrukt een foutje tegenkomt. Gelukkig zijn er tips om dit soort blunders tegen te gaan. Dit zijn de vijf meest gemaakte fouten op een rijtje.

Deze fouten wil je voorkomen

1. Zorg dat je mail niet te lang is

Soms had een vergadering een e-mail kunnen zijn, soms is het juist andersom. Bedenk goed of het handig is om te mailen of dat een kort telefoontje je probleem sneller oplost. Dat kan in veel situaties een stuk efficiënter zijn.

2. Wees duidelijk

Wees duidelijk in je mail. De ontvanger moet direct begrijpen wat je wil zeggen of wat je van de ander nodig hebt. Het hebben van een duidelijke boodschap scheelt een hoop tijd.

3. Maak geen typfouten

Het is vanzelfsprekend, toch schrijven we het nog even voor je op. Met een e-mail vol typfouten maak je een hele slechte indruk. Lees je mails – vooral als het een belangrijke is – altijd meerdere keren door. Dat is vooral handig als je een boos mailtje hebt opgesteld. Dan kan je meteen goed kijken of wat je probeert te zeggen wel overkomt.

4. Wees niet te formeel (of te casual)

Het verschilt natuurlijk per kantoor hoe formeel de collega’s met elkaar omgaan. Let daarop in je mail. Te formeel of te casual kan iemand afschrikken. Heb je net een nieuwe baan? Begin dan aan de formele kant en reageer daarna op basis van hoe mensen met jou e-mailen.

5. Zorg voor een duidelijke onderwerpregel

Zorg altijd voor een duidelijke onderwerpregel. Dat is niet alleen professioneel, het zorgt er ook voor dat de ontvanger van je e-mail eerder aandacht aan je zal besteden. Gaat de mail over een specifiek project? Noem het project en een korte update in het onderwerp.

Bron: NSMBL | Beeld: Unsplash/Windows