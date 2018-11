Het belooft een barre winter te worden: bereid je voor op temperaturen van -20

Hij is er weer: de beroemde wintervoorspelling van weerman Piet Paulusma. Piet weet nu al te voorspellen hoe het weer er vanaf december uit gaat zien. Kun je de ijzers vast onder het stof vandaan halen of wordt het een warme winter?

Haal die donsjas maar van zolder

Als we Piet moeten geloven, wordt het een zware winter met veel overlast van ijzel, sneeuw en vorst. Begin december kunnen we de eerste sneeuw al verwachten en januari verloopt ook kwakkelend. In februari kun je de dikste jassen beter klaar hebben hangen, want voor die maand spreekt Piet Paulusma van ‘fikse winterkou’. Met fiks bedoelt hij ook echt fiks, want de temperatuur kan dalen tot -20. We herhalen: -20!

Natuurijs

Met deze lage temperaturen kan er volgens Piet deze winter ook veel geschaatst worden op natuurijs. “We kunnen deze winter zeker schaatsen, ook voor een langere periode dan twee of drie dagen. En mogelijk ook voor meer dan één periode”, zegt hij. Deze voorspelling is nog niet de definitieve voorspelling van de weerman, daarvoor moeten we nog even wachten tot 1 december.

Lente in november

Maar voor het zover is, krijgen we deze week eerst nog te maken met extreem zachte temperaturen voor de tijd van het jaar. Het kan morgen plaatselijk mogelijk zelfs 20 graden worden, waardoor we vlak voor de komst van Sinterklaas nog even kunnen genieten van ‘lenteweer’. Het blijft in ieder geval tot en met woensdag zacht.

