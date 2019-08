Ben jij al op sabbatical? We doen ’t namelijk weer massaal

Lange tijd draaide het om überhaupt een baan hebben en het liefst een vast contract. Maar het gaat al een tijd goed met de Nederlandse economie en dat zorgt ervoor dat we ontspannen en gaan kijken naar wat we graag willen. En dat is steeds vaker een sabbatical.

Zo’n tijdje ertussen uit klinkt aanlokkelijk. Want met zand tussen je tenen en een cocktail in je hand ziet het leven er nauw eenmaal een stuk leuker uit. Maar een sabbatical wordt niet alleen gebruikt om langere tijd te kunnen reizen. Vaak zit er een wens achter om bewuster te gaan leven.

Blij ei

De tijd dat de grote van de lease-auto onder je billen het geluk bepaalde ligt voor veel mensen achter zich. We willen gelukkig zijn met onszelf en iets bijdragen in ons werk. En dat betekent niet als een stoomtrein doorgaan maar een goede balans vinden tussen werk en privé, geld en vrije tijd. En we hebben de ruimte om dit uit te zoeken omdat er genoeg werk is.

Ertoe doen

‘Het was een lange tijd echt minder aan de orde’, geeft Carien Karsten aan op het AD.nl, die als coach mensen begeleidt bij loopbaanvragen. ‘Er was te veel angst om een baan te verliezen. Mensen waren allang blij dat ze een baan hadden en waren gefocust op een vast contract, want zoveel perspectief op een dienstverband was er niet.’ We willen volgens haar iets bijdragen aan de baan die we hebben. En om erachter te komen wat voor baan bij ons past, lassen we een sabbatical in.

Zelfonderzoek

Toch is het niet zo dat alleen een sabbatical hierbij helpt. Natuurlijk zorgt de afstand (de meeste mensen gaan er even tussenuit), ervoor dat je met een andere blik naar je leven kunt kijken. Maar om antwoord te vinden op een vraag moet je er wel actief mee bezig zijn. ‘Moet’ je dus toch nog iets terwijl je op een ligbedje over zee uitkijkt.

Bron: AD.nl | Beeld: Pexels