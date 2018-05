Ben jij echt altijd te laat? Dankzij déze tips niet meer

Ben jij nooit te vroeg, zelden op tijd, maar wel altijd te laat? Dan wordt het eens hoog tijd om daar verandering in te brengen. Er zijn namelijk een aantal kleine dingetjes die jou al aardig op weg kunnen helpen. Pak er dus maar een pen en papier bij, want vanaf nu heb je geen excuses meer!

1. Zorg dat je er altijd een kwartier van tevoren bent

Het maakt niet uit of je nou een lunchafspraak met je beste vriendin hebt, of je ergens naartoe moet voor een zakelijke afspraak. Je kunt maar beter te vroeg dan te laat zijn. En te vroeg zijn betekent natuurlijk niet dat je vervolgens ergens ongeduldig gaat zitten wachten. Werk nog even je make-up bij, lees nog even je notities door of doe een rondje social media: het maakt eigenlijk niet uit wat je doet, zolang je maar op tijd op plaats van bestemming bent.

2. Check op tijd of er ergens storingen/vertragingen zijn

‘Een slimme meid is op haar toekomst voorbereid’, of in dit geval: op de weg naar een meeting of iets dergelijks. Wanneer je eenmaal op het trein- of busstation aankomt schiet je vaak in paniek, maar wanneer je dit van tevoren weet kun je vanuit huis altijd nog beslissen om de auto, fiets of een taxi (of Uber) te nemen. En wanneer er ergens een dikke file staat, kun je misschien juist beter overwegen om het ov te pakken.

3. Calculeer altijd extra tijd in wat betreft de aangegeven loopafstand

Want als Google Maps zegt dat het tien minuten lopen is, kun je er geld op zetten dat dit niet realistisch is. So just to be sure: reken er minstens vijf à minuten bij, dan weet je zeker dat je goed zit.

4. Zorg ervoor dat je een spot hebt in de gang waar je alle belangrijke dingen hebt liggen

Hoe vaak is het je wel niet overkomen dat je klaar om te gaan bent, maar vervolgens te laat komt omdat je nog een halfuur naar je sleutels aan het zoeken was. Been there done that, en met ons vele anderen. Maak dus een soort spot waar je gelijk je (auto)sleutels in kunt opbergen zodra je thuiskomt (het liefst zo dicht mogelijk bij de deur). Hetzelfde geldt voor je portemonnee, handtas en andere shizzle die je dagelijks nodig hebt.

5. Doe je haar de avond van tevoren

’s Ochtends nog heel je haardos een prachtige blow-out geven? Nah, niet echt handig wanneer je vroeg de deur uit moet. Doe het dus alvast de avond van tevoren, zodat je het ’s ochtends alleen nog een beetje bij moet föhnen. Extra handig: slaap op een zijden kussensloop. Is niet alleen beter voor je haar(look), geeft je ook nog eens een mooi huidje.

6. Vermijd een moordend schema

Zit er tussen jouw afspraken slechts een minuut of vijf? Dan is je dag al vanaf minuut één gedoemd om te mislukken. Er is namelijk altijd wel een afspraak die (gigantisch) uitloopt, en voor je het weet ben je enorm aan het hollen en kom je overal te laat.

7. Probeer de snooze button niet te gebruiken

Voor je het weet ben je 45 minuten verder, lig je nog steeds vermoeid in bed en heb je nog niks uitgevoerd. Zodra je wekker gaat is het beter om gelijk je bed uit te springen (oké, dit is misschien net iets té enthousiast wanneer het wekkertje om 6.00 uur in de ochtend gaat) en vervolgens aan je dag te beginnen.

8. Begin niet aan allerlei dingen die je toch niet af gaat krijgen

Heb je ’s ochtends geen tijd ingecalculeerd om de vaatwasser uit te ruimen, een extra wasje te draaien of een rondje te gaan hardlopen? Doe het dan gewoon niet. Je weet toch al dat je hierdoor ontzettend in tijdsnood komt, en dat is nou net niet de bedoeling.

10. Maak een duidelijke to do-list of een kalender met al je taken

Van een belangrijke meeting tot aan het ophangen van de was: door het op te schrijven heb je alles voor jezelf op een rijtje en is het stukken moeilijker om het nu nog te vergeten. Meestal dan…

11. Verplaats jezelf in een ander

Zou jij het leuk vinden om dertig minuten op iemand te moeten wachten? Inderdaad, niet echt. Doe dat een ander dus ook niet aan en wees gewoon netjes op tijd. Hierdoor ontstaan er geen irritaties en is iedereen tevree. En met alle tien punten hierboven gaat dat vanaf nu helemaal goed komen, toch?

