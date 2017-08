Beroemd worden doe je zo: manager Lenneke bracht Geraldine, Miljuschka en Britt naar de top

Geraldine Kemper, Jan Versteegh, Miljuschka Witzenhauzen, Britt Dekker: ze zijn allemaal groot geworden (of gebleven) onder begeleiding van Lenneke van Ingen. De oprichter van castingbureau A Million Faces – die zelf het liefst ver buiten de spotlights blijft – komt nu met haar eerste boek: Hoe word ik beroemd? Reden genoeg om bij de kletsen met de voormalig VIVA400-winnares.

Jouw werk is het ontdekken van talenten. Hoe doe je dat?

‘Het is voor een groot deel onderbuikgevoel. Iemand moet me raken. Als iemand binnenloopt, moet ik direct zoiets hebben van: van diegene wil ik meer weten. En er moet natuurlijk een klik zijn met ons bedrijf en de manier waarop wij werken.’

In twintig seconden kan je zien of iemand geschikt is om beroemd te worden, zei je eerder in een interview.

‘Dat is misschien wat overdreven. Maar als ik een castingfilmpje kijk, zijn het echt de eerste tien à twintig seconden die het moeten doen. Als die niet pakkend zijn, kijk ik niet verder en is de rest van het verhaal al verloren. Pas daarna kijk ik naar andere factoren: wat is het voor persoon, wat kan hij of zij en past diegene bij de klus waarvoor we iemand zoeken?’

Zelf blijf je het liefst ver buiten de schijnwerpers. Waarom?

‘Ik heb geen behoefte aan die aandacht. Ik word er een beetje verlegen van. Met dit werk moet ik dat ook helemaal niet willen.’

In hoeverre is je werk veranderd door de onlinewereld?

‘Ontzettend. Vroeger moest je wachten tot de televisiebaas toezegde, voordat je jezelf in de schijnwerpers kon plaatsen. Nu kan iedereen zelf een YouTubekanaal beginnen. Alles is daarmee veranderd. Je hebt zelf de tools in handen om aan de slag te gaan en te laten zien wat je kan en wie je bent.’

Is het makkelijker geworden om beroemd te worden?

‘Het is in ieder geval wel makkelijker geworden om jezelf te laten zien. Er is geen excuus meer om te wachten met het maken van filmpjes. Inmiddels loopt bijna iedereen met een telefoon rond waarmee hij kan filmen. Maar je moet natuurlijk wel opvallen in de menigte.’

Hoe doe je dat, opvallen?

‘Dat heeft met een aantal dingen te maken. Om te beginnen moet je een sterk idee hebben en er echt voor willen gaan. Ook je personality speelt een rol, en de mensen waarmee je samenwerkt. Dat laatste is heel erg hoe YouTube werkt: als je in een video zit van andere succesvolle YouTubers, heb je flink voordeel. Eigenlijk is het een heel kleine community.’

In hoeverre heeft aanstormend talent nog televisie nodig om door te breken?

‘Om mainstream te worden denk ik dat tv nog steeds noodzakelijk is. Je hebt natuurlijk mensen zoals Giel de Winter van StukTV en Enzo Knol, die echt door internet bekend geworden zijn. Maar ook zij zitten bij RTL Late Night. Daardoor leren ook de oudere generaties ze kennen. Ook tv-programma’s als Expeditie Robinson en Wie is de Mol? kunnen veel doen voor het bouwen van een BN’er. Daarin kun je weer een heel andere kant van jezelf laten zien. Door zulke programma’s kunnen mensen echt fan van je worden.’

Heel veel mensen willen beroemd worden. Waarom lukt het de een wel en de ander niet?

‘Er is een aantal factoren dat meespeelt, zoals talent en doorzettingsvermogen. Maar ook geluk, gunning en de juiste mensen tegenkomen zijn belangrijk. Het is natuurlijk fijn als je een plekje vindt waar je een opstapje kan krijgen.’

Is het hebben van talent noodzakelijk?

‘Ja, dat denk ik wel. Elke BN’er heeft op zijn eigen manier ergens talent voor. Een vlogger met een YouTubekanaal heeft talent nodig om de kijker op een bepaalde manier aan te spreken.’

Wat is je beste tip aan iemand die BN’er wil worden?

‘Zonder twijfel: maak je eigen filmpjes. Zorg dat je een idee bedenkt en span mensen voor je karretje om je te helpen. Er is geen opleiding om presentator te worden, je moet het zelf doen. Als je geen video’s maakt, weet ik eigenlijk zeker dat je het niet gaat redden.’

Wat kunnen we verwachten van je boek Hoe word ik beroemd?

‘Het beschrijft de afgelopen tien jaar van A Million Faces. Denk aan verhalen over het begeleiden van talenten in de weg naar televisie, en hoe ik probeer hen daar te houden. Je krijgt niet alleen een kijkje achter de schermen in het leven van mij als manager, maar ook in dat van de talenten. Zij hebben meegeschreven en geven persoonlijke tips. Tegelijkertijd is het een soort handboek. Er worden vragen gesteld die van pas komen als je zelf beroemd zou willen worden of als je een eigen bedrijf wilt starten en een plan wilt maken voor jezelf. Een mogelijke route naar succes, dus. Inclusief de valkuilen – die nu trouwens hilarisch zijn om terug te lezen.’

Over Lenneke

Ondernemer in hart en nieren Lenneke van Ingen heeft niet één, niet twee, maar vijf goed lopende bedrijven op haar naam staan. Bureau A Million Faces scout persoonlijkheden voor tv-series en reclames. Creative Connectors is een agentschap voor jong talent in de media- en entertainment-branche. Daarnaast runt Lenneke luxe bed & breakfast Steel, yogacentrum Bluebirds en is ze aandeelhouder van pizzeria Faam. In 2016 won ze de VIVA400-award in de categorie Zakenwonders.

