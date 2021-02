Solliciteren? Dit zijn de 54 minst kansrijke beroepen

In deze tijden, waarin het leven soms even stil lijkt te staan, kun je eens goed nadenken over hoe je ervoor staat in het leven. Terwijl het helemaal prima is om gewoon meer te niksen dan ooit, kán het je ook inspireren om die langverwachte carrièreswitch te maken. Doen? Laat dan déze beroepen achterwege.

Want hoe geweldig ze ook klinken en ook zijn, door de coronacrisis is er weinig tot geen werk in te vinden.

Coronacrisis

Door de opmars van het coronavirus zijn er meerdere sectoren waar momenteel weinig vraag naar werknemers is. Denk bijvoorbeeld aan de evenementenbranche. Gezien we waarschijnlijk nog láng niet op grote festivals zullen staan (huilen), liggen de banen in die sector niet voor het oprapen. Hetzelfde geldt voor banen in de horeca, of bijvoorbeeld reisbranche.

Gevolgen thuiswerken

‘Dat geldt ook voor de facilitaire hoek. Door het vele thuiswerken komen mensen minder in kantoren en is er minder behoefte aan bijvoorbeeld werknemers in het bedrijfsrestaurant’, zegt arbeidsmarktadviseur bij UWV Freek Kalkhoven tegen RTL Nieuws. Het UWV publiceerde een lijst met beroepen waar momenteel de minste baankans in is, bestaande uit 54 beroepen verdeeld over 13 sectoren.

Deze beroepen hebben de minste baankans

Administratief (Financieel) administratief medewerker, (ondersteunend) secretaresse, postmedewerkers, personeelsplanners, baliemedewerker bij een bank

Accountmanagers reclame, reclame- en marketingmedewerkers, communicatie- en pr-adviseurs, managers sales/marketing/reclame, managers uitzend- en wervingsbureaus Cultuur, media en vormgeving Bibliotheekmedewerkers, museummedewerkers, musici/acteurs/artiesten, drukwerkvoorbereiders, productieassistent tv/theater, audiovisuele technici, servicemedewerker bios/theater, grafisch vormgevers, multimedia- en webdesigners

Bibliotheekmedewerkers, museummedewerkers, musici/acteurs/artiesten, drukwerkvoorbereiders, productieassistent tv/theater, audiovisuele technici, servicemedewerker bios/theater, grafisch vormgevers, multimedia- en webdesigners Sport en vitaliteit Fitnesstrainers en sportinstructeurs Lifestylecoaches

Fitnesstrainers en sportinstructeurs Lifestylecoaches Horeca Bediening en barpersoneel, hotelreceptioniste en -portier, bedrijfsleiders horeca

Bediening en barpersoneel, hotelreceptioniste en -portier, bedrijfsleiders horeca Facilitair Conciërges, receptionisten/telefonisten, medewerker bedrijfsrestaurant, facilitair manager, instellingskok

Conciërges, receptionisten/telefonisten, medewerker bedrijfsrestaurant, facilitair manager, instellingskok Transport en logistiek Taxichauffeur, conducteurs, manager expeditie en distributie, buschauffeurs, stewards, piloten

Taxichauffeur, conducteurs, manager expeditie en distributie, buschauffeurs, stewards, piloten Evenementen en reizen Reisadviseurs, reisleiders, evenementorganisatoren

Reisadviseurs, reisleiders, evenementorganisatoren Verzorging Kappers, uitvaartmedewerkers, masseurs, schoonheidsspecialisten, dierverzorgers

Kappers, uitvaartmedewerkers, masseurs, schoonheidsspecialisten, dierverzorgers Detailhandel Verkoper non-food (bijvoorbeeld boeken of kampeerartikelen), etaleur, bedrijfsleider fashion

Verkoper non-food (bijvoorbeeld boeken of kampeerartikelen), etaleur, bedrijfsleider fashion Onderwijs en pedagogische functies Onderwijsassistenten basisonderwijs, docenten vo/mbo kunstvakken, trainers communicatieve vaardigheden

Onderwijsassistenten basisonderwijs, docenten vo/mbo kunstvakken, trainers communicatieve vaardigheden Sociaal en welzijn Activiteitenbegeleiders, sociaal werkers

Omscholen

Ben je opgeleid tot een van de bovenstaande beroepen, dan is omscholen volgens Freek Kalkhoven aan te raden en zeker niet te laat. ‘Vroeger was de gedachte: het is te laat om nog te investeren in mensen van 25, 35 jaar oud. Nu zijn we juist heel bewust met deze overstappers bezig en hebben we onze organisatie erop ingericht om ze binnen een paar maanden om te scholen tot vakmensen’, aldus de UWV-woordvoerder.

