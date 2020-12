Money, money, money: zó bespaar je in de decembermaand

De decembermaand is een dure, misschien wel de duurste maand van het jaar. Cadeautjes, (online) borrels, etentjes en dan ook nog een nieuwe feestoutfit; de kans is groot dat je er zonder pardon honderden euro’s doorheen jaagt. Met déze tips kun je flink besparen.

Want volledig blut het nieuwe jaar ingaan is niet echt een ideale start van 2021. En als er íets is wat we hopen, dan is het wel dat 2021 een mooier jaar wordt dan 2020.

Gewoontes aanpassen

We kunnen natuurlijk niet zoveel doen als we normaalgesproken zouden doen, maar toch is de kans groot dat je dagelijks een coffee to go haalt. Of een broodje. Of allebei. Het zijn de kleine dingen die ons blij maken in coronatijd, maar echt goed voor je bankrekening is deze gewoonte niet. Het is dan ook slim om dit deze maand níet te doen, want al die koffietjes kunnen je per maand opgeteld gemakkelijk twintig tot dertig euro kosten.

Rekening checken

Iets wat we liever zo min mogelijk doen is het checken van onze bankrekening. We steken het liefst onze kop in het zand, in de hoop er op miraculeuze wijze ineens een mega bedrag bijgeschreven wordt. Helaas bestaan sprookjes nog altijd niet, en dus is het slim om juist in deze dure maand wat vaker je saldo te checken. Zo weet je of het realistisch is om ieder familielid van een groot cadeau te voorzien, of dat je het dit jaar iets kleiner moet aanpakken. Velen hebben door de coronamaatregelen een minder succesvol financieel jaar gehad, dus er zal gegarandeerd begrip voor zijn.

Pinnen is winnen

Nog zoiets wat we vrijwel nooit doen, maar wel zouden moeten doen: geld pinnen en contant afrekenen. Door een bepaald bedrag te pinnen en in je portemonnee te doen, heb je precies in de smiezen hoeveel je uit kunt geven. Pin een bedrag voor de boodschappen, een bedrag voor de kerstcadeaus en een bedrag voor je feestoutfit, en gebruik dan ook alleen dat geld deze decembermaand. Want door alles zomaar met je pinpas te betalen, geef je vaak véél meer uit dan je doorhebt.

Winkeltje spelen

Toegegeven: het is een tijdrovende klus, maar wel een winstgevende: het verkopen van je kleding op websites als Marktplaats of Vinted. De kans is groot dat je allerlei kledingstukken, schoenen en tassen in je kast hebt liggen die je niet gebruikt. Al lang niet meer. Bied ze online aan en tel uit je winst. En als je dan écht verstandig bent, zet je het verdiende geld op je spaarrekening.

Tweedehands shoppen

Zo kun je zelf ook tweedehands aankopen doen! Ben je nog naargeestig op zoek naar een leuke outfit voor kerst, of wil je jezelf trakteren op een nieuw paar schoenen? Wees dan slim en kijk eerst op eerder genoemde websites. Daar worden geregeld vrijwel nieuwe items aangeboden, soms nog met het prijskaartje eraan. Wie weet vind je het item dat je zoekt er wel, maar dan voor veel minder geld.

Bron: NSMBL. Beeld: iStock