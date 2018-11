Best creepy: dit doen planten terwijl wij slapen

Van monstera tot cactus, planten zijn hip & happening. Een beetje trendy interieur kan niet zonder groene accessoire en daarom is er ook op het wereldwijde web een wildgroei aan blogs over planten. De meest gestelde vraag: hou houd ik mijn plant in leven? En dat is grappig, want we trekken eigenlijk alleen aan de bel als de blaadjes er slapjes bij hangen. Maar planten doen veel meer, ook als we niet naar ze omkijken…

House Plant Journal is een website van een Japanse blogger die blogt over, je raadt het al, planten, planten en nog eens planten. Ook interessant: de Japanse plantengek postte een foto van een timelapse van verschillende planten, waarin je ziet hoe planten zich gedragen als ze water krijgen, als de nacht valt en als de zon weer gaat schijnen. En da’s best creepy, want kijk hoeveel ze bewegen!

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief.

Bron: het Web draait door, House Plant Journal, beeld: YouTube, iStock