Back to the real world: het wordt makkelijker om te zien of influencers worden betaald voor hun posts

Even scrollen op Instagram en je wordt geconfronteerd met zwangere buikjes en pasgeboren baby’s, selfies met overmatig filtergebruik gecombineerd met diepzinnige bijschriften en – hopelijk – heel veel memes. Maar tussen vrienden, familie en merken, zijn er ook de celebs en influencers. Waarvan je eigenlijk nooit weet of ze iets oprecht leuk vinden of er voor betaald krijgen.

#spon

Neem een Britney Spears en een Anne Hathaway. Britney Spears gooit alles online wat ze leuk vindt. Maar Anne Hathaway heeft een heel social media team dat zorgvuldig haar posts cureert. Een aantal van deze posts zijn sponsored (#spon, #adv), wat betekent dat ze er betaald voor krijgen om die foto’s te posten. Dat zijn foto’s waarop ze een merk of product etaleren.

#spon of #nospon?

Maar de crux zit ‘m in het feit dat het er lang niet altijd bij staat of een post gesponsord is. Je weet dus eigenlijk nooit of je kijkt naar reclame of naar een authentiek kiekje van iemand. Word je in het ootje genomen of niet, that’s the question.

Transparantie

Als gevolg van een nieuw rapport van de Competition and Markets Authority (CMA) lijkt hier nu verandering in te komen. Zestien top of the bill celebrities – en dus influencers – hebben afgesproken om meer transparantie te tonen als het gaat om hun posts op social media. Ze willen laten zien voor welke post ze betaald krijgen en welke posts organisch zijn. Onder meer Alexa Chung, goed voor zo’n 3,2 miljoen volgers, heeft zich hierbij aangesloten.

‘Influencers kunnen een enorme impact hebben op de koopbeslissingen van hun volgers,’ legt Andrea Coscelli, voorzitter van CMA, uit. ‘Mensen kunnen zich, terecht, misleid voelen als ze dachten dat iets een oprechte tip of aanbeveling was van iemand die ze bewonderen, en het een tactische marketing zet blijkt te zijn.

‘Je zou in een oogopslag moeten zien of je kijkt naar een reclame, zodat je beter kunt besluiten waar je je zuurverdiende centen aan uitgeeft.’

Fyre

De timing van dit nieuwe ‘verdrag’ lijkt niet toevallig. A-sterren als Kendall Jenner, Hailey Baldwin, Bella Hadid en Emily Ratajkowski zijn momenteel in opspraak nadat ze betaalde posts hebben geplaatst waarin ze hun volgers opriepen om kaartjes te komen voor het ‘leukste festival van het jaar’ Fyre. Dit festival bleek een grote flop. Kendall Jenner zou $250.000 hebben gekregen om een discount code te delen op haar Instagram-pagina, zonder erbij te vermelden dat het ging om een betaalde post. Heeft ze haar volgers bewust om de tuin geleid? Dat is iets waar de Federal Trade Commission (FTC) nu haar hoofd over moet buigen.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief.