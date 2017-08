Bewezen: dit werkt het beste tegen een knoflookadem

Hoe lekker de toevoeging van knoflook aan ieder gerecht ook is, de smaak die achteraf in je mond blijft hangen is minder fijn. Hoe je er het snelste van afkomt? Wetenschappers zochten het tot op de bodem uit.

Je hebt vast weleens geprobeerd om na het eten van een knoflookgerecht je tanden te poetsen. De penetrante geur wordt wel iets minder, maar niet veel beter. Dat vraagt om alternatieven.

Onderzoekers van de Ohio State University zette een groep proefpersonen in die elk gedurende 25 seconden op een stuk knoflook moest kauwen. Vervolgens kregen de deelnemers één van de volgende dingen toegediend: verwarmde of koude muntbladeren, groene thee, water, verwarmde of koude sla of verwarmde, koude of geperste appel. Hierna werd – je raadt het al – gekeken welk middel het beste werkt tegen de knoflookadem.

Munt

Munt kwam als winnaar uit de bus, wat misschien niet de grootste verrassing was. Geen verse muntbladeren in huis? Ook onverwarmde appel en onverwarmde sla zouden goede bestrijders van knoflook te zijn. Happen maar, dus! Hoef je die date in elk geval niet af te zeggen.

Bron NSMBL, Science Daily | Beeld iStock