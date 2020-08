Bibianne Boumans (41): ‘Ik wil zes nullen op mijn rekening zien’

In Geldzaken geven vrouwen een inkijkje in hun kasboek. Wat verdienen ze en hoeveel geven ze weer uit? En over welke financiële kwestie hebben zij een vraag? Deze week kijkt financieel expert Renée Lamboo over de schouder van Bibianne Boumans (41).

Bibianne Boumans noemt zichzelf een freak als het op haar kasboekje aankomt. Al sinds haar studententijd houdt ze alles nauwkeurig bij.

De werkweek van Bibianne Boumans ‘Als learning experience expert help ik ondernemers een online programma te ontwikkelen. Ik maak inzichtelijk wat hun unieke aanpak is: talenten die voor jezelf normaal zijn, maar waar je anderen mee kunt helpen. Vervolgens help ik ze met het creëren van een programma rondom deze aanpak. Zo kunnen ondernemers sneller mooie resultaten behalen en zetten ze hun merk sterker neer. Het zijn vaak heel intensieve een-op-eensessies of groepstrajecten, maar dat vind ik juist leuk. Daarnaast help ik zorgorganisaties hun behandelmethodes om te zetten naar leertrajecten. Mooi om mee bezig te zijn, en ook leuk voor de afwisseling. Voordat ik ruim twee jaar geleden voor mezelf begon, heb ik jarenlang lesgegeven in branding, marketing en communicatie. Na mijn eerste jaar ben ik gestopt met hoorcolleges: veel te saai en eenzijdig. Ik bedacht kennisclips die de studenten voor de les al bekeken, zodat we erover konden brainstormen. Zo ben ik in contact gekomen met een online uitgever voor wie ik soortgelijke studie-programma’s heb ontwikkeld. Inmiddels hebben meer dan duizend studenten met mijn programma’s gewerkt. Heel cool!’ ‘Veertig uur en vaak meer. Ik moet echt vrij plannen in mijn agenda, anders ga ik door. Ook omdat ik m’n werk gewoon heel leuk vind. Kitesurfen helpt me mijn hoofd leeg te maken.’ Kasboekje bijhouden ‘In Excel hou ik alles precies bij, en kan ik tot op de dag zien hoeveel ik nog te besteden heb. Bedacht in mijn studententijd, toen ik vaak halverwege de maand al door mijn geld heen was.’ Droomsalaris ‘Een miljoen, omdat ik gewoon eens zes nullen op m’n rekening wil zien. Maar natuurlijk vooral omdat ik met dat geld veel mooie dingen kan doen voor mezelf én anderen.’ Onderhandelen ‘Ik denk niet in een uurtarief, wel in hoeveel geld het beoogde resultaat voor mijn klant waard is. Ik doe nooit iets voor een tarief waar ik niet achter sta. Dat zorgt alleen maar voor irritatie en daarmee doe je jezelf en de ander tekort. Ik denk liever in oplossingen, zoals betaling in termijnen.’ Financiële misser ‘Investeringen in apps die ik toch niet zo handig blijk te vinden. En dat pakket voor een site die ik zelf zou bouwen, wat ik nooit heb gedaan.’ Financiële meevaller ‘Zes jaar geleden heb ik mijn huis in Amsterdam onder de vraagprijs gekocht. Het is inmiddels veel meer waard.’

Inkomsten per maand van Bibianne Boumans Nettosalaris € 2100 Bibianne: ‘Ik betaal mezelf tussen de 2.100 en 2.300 euro uit, ongeacht wat er maandelijks binnenkomt. Dit stort ik op mijn privérekening en daar betaal ik mijn vaste lasten en boodschappen van. Verder werk ik met verschillende potjes die ik leuke namen geef. Zo komen mijn facturen binnen op ‘Show me the money’ en gebruik ik ‘Einstein’ voor persoonlijke ontwikkeling. Tussen die potjes schuif ik regelmatig. Zo ga ik nu niet op vakantie en heb ik dat potje besteed om te investeren in mijn bedrijf. Vanaf mijn eerste jaar als ondernemer heb ik gelukkig direct goed gedraaid. Mijn maandomzet schommelt tussen de 6.000 en 13.000 euro, maar ik ben hard op weg naar een vaste 10.000 euro. Van corona heb ik gelukkig geen last, omdat veel online gaat. Al heb ik wel een spaarpotje genaamd ‘When the shit hits the fan’, voor als ik ineens geen opdrachten krijg. Die naam heb ik onlangs veranderd in ‘Altijd geld genoeg’, omdat ik denk in mogelijkheden en geloof dat er altijd kansen zijn.’ Uitgaven per maand Hypotheek € 970

Verzekering divers € 80

Boodschappen € 380

Zorgverzekering € 117

Auto € 90

Sportschool € 55

Telefoon € 27

Kleding € 150

Beauty € 50

Uiteten & stappen € 150Totaal € 2069 Bibianne: ‘Door mijn handige Excelbestand ken ik zo’n beetje al mijn uitgaven uit m’n hoofd. Ergens op besparen hoeft voor mij niet. Qua boodschappen sla ik wekelijks groente en fruit in en alles wat ik vergeet, haal ik dagelijks bij de supermarkt onder m’n huis. Verder koop ik kleding vaak op het moment dat ik een nieuwe fase inga. Door bijvoorbeeld een ontwikkeling met mijn bedrijf of een nieuwe opdracht waardoor ik voel: hier hoort nieuwe kleding bij. Vaak shop ik dan een avondje online en kan ik er weer een paar maanden tegenaan.’