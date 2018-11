Bijzonder: HBO neemt ‘intimiteit-coördinator’ aan voor grimmige seksscènes

In een wereld waar streamingdiensten elkaar de tent uitvechten, geldt het principe van survival of the fittest. Alleen de aanbieders met de sterkste series en films overleven. Om die reden worden op filmsets kosten noch moeite gespaard. Kijk alleen al naar de series; nog niet eerder was het niveau zo hoog. En juist dat vraagt om maatregelen: HBO neemt na #MeToo en vanwege haar realistische seksscènes een intimiteit-coördinator aan.

Té realistisch?

Het grote verschil tussen goede en minder goede series zit ‘m in slechts één ding: realiteit. Bij een goede serie worden de gebeurtenissen met zó veel overtuiging nagespeeld, dat ze niet zijn te onderscheiden van de realiteit. Of het nu gaat om een middeleeuws fantasy drama als Game of Thrones of juist science fiction als in Westworld, beide series zijn geroemd om hun niveau van realisme. Dat ligt aan de kwaliteit van het decor, van de kostuums, van de acteurs, maar ook aan de kwaliteit van sekscènes waarin bijvoorbeeld iemand wordt verkracht. Nog een overeenkomst: beide series worden geproduceerd door HBO. Evenals The Deuce, de serie in eerder nog in opspraak kwam vanwege een zeer brutale verkrachtingsscène.

En hoewel HBO dus geroemd en verguisd wordt om haar realistische, expliciete seksscènes, wil het televisienetwerk het voortouw nemen in de nasleep van #MeToo. De productiemaatschappij wil seksscènes veiliger en aangenamer maken voor de acteurs.

Voorzorgsmaatregel

Deze nieuwe functie is in het leven geroepen mede dankzij Emily Meade (29), die in The Deuce een pornoster speelt. Zij kwam zelf met de vraag of het mogelijk was om een psychologische begeleider op de set te krijgen tijdens expliciete scènes. Zo’n persoon moet haar niet alleen begeleiden, maar ook beschermen tijdens de opnames. Op haar verzoek werd daarom Alicia Rodis, oprichter van Intimacy Directors International, aangenomen. Haar streven? De veiligheid op de set verhogen, waardoor misbruik, ontoelaatbaar en respectloos gedrag tijdens het filmen van seksuele- en seksueel gewelddadige scènes voorkomen kan worden.

Nu al nooit meer anders

Alicia mocht de cast van The Deuce tijdens de opnames van het tweede seizoen bijstaan. Dat beviel zo goed, dat HBO rigoureuze maatregelen neemt. Bij élke seksscène die vanaf nu nog door de productiemaatschappij gefilmd wordt, zal een intimiteit-coördinator op de set aanwezig zijn .

Als je erover nadenkt, is het eigenlijk gek dat een dergelijke functie er nog niet was. ‘Seksualiteit is iets waar zowel mannen en vrouwen zich kwetsbaar bij voelen. Toch vond men het in het verleden nooit nodig om een expert uit te nodigen tijdens seksscènes, om psychologische steun te bieden,’ verklaart Maede. The Deuce-bedenker David Simon wil nu al nooit meer anders. ‘De acteurs kunnen zich tot iemand richten wanneer ze zich niet comfortabel voelen, en als regisseur ben je gerust dat al je medewerkers gelukkig zijn op een veilige set.’

Takenpakket

Maar wat doet een intimiteit-coördinator dan precies? Dat zit ‘m in kleine dingen. Van een badjas aangeven tot zorgen voor kniebeschermers, mondspray of glijmiddel. ‘Het gaat er vooral om dat iemand anders dan jijzelf moet nadenken over seks op het scherm,’ legt Maede uit. ‘ Als er geen expert bij is, dan doe je eigenlijk gewoon wat je thuis ook doet. En dat is problematisch als je net niét wil dat het echt aanvoelt.’

Zo zie je maar weer. #MeToo zorgt niet alleen voor een hoop ontslagen. Er ontstaan ook nieuwe banen. Zou de functie van intimiteit-coördinator iets voor jou zijn?

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief.