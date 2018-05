Billboard Music Awards staat stil bij overlijden Avicii

Terwijl Europa zich dit weekend druk bezig hield met de royal wedding, was het in Amerika tijd voor de Billboard Music Awards. Naast alle awards en optredens werd er tijdens de show van afgelopen nacht ook stilgestaan bij het overlijden van Avicii.

Met het eerbetoon aan Avicii afgelopen nacht op de Billboard Music Awars lijkt een cirkel rond te zijn gemaakt: de laatste tweet van Tim Bergling – zoals Avicii echt heet – op 17 april ging over zijn nominatie voor de Billboard Music Awards. Avicii was voor zijn laatste EP, Avīci (01), genomineerd voor Electronic/Dance Album of the Year. Drie dagen na het versturen van zijn laatste tweet werd Avicii op 28-jarige leeftijd dood gevonden in zijn hotelkamer. Hij zou zelfmoord hebben gepleegd.

Daarom voor The Chainsmokers en Halsey een goed moment om stil te staan bij het leven van Avicii. ‘Het overlijden van Avicii is een reminder voor ons allemaal dat vrienden en familie met mentale gezondheidsproblemen onze steun en liefde moeten krijgen,’ aldus Halsey. Bekijk het moment hieronder terug.

Nothing but love for Avicii from @TheChainsmokers & @halsey as they present the #BBMAs for Top Hot 100 Song. 💞 pic.twitter.com/k89czVBrih — Billboard Music Awards (@BBMAs) 21 mei 2018

Bron: Billboard Music Awards | Beeld: Getty

