Binge racen is het nieuwe bingen, maar wat is het eigenlijk?

Kan jij als je verslingerd bent aan een serie ook niet stoppen met kijken? Avond na avond en week na week binge je de afleveringen erdoorheen. Er lijkt nu een nieuwe kijktrend te zijn opgestaan waarbij je je nog sneller door je serie heen bent.

Het fenomeen waar we sinds kort mee te maken hebben heet binge racen en houdt in dat een serie binnen 24 uur (!) wordt afgekeken, iets wat volgens Netflix steeds vaker voorkomt. Gilmore Girls: A year in the life blijkt het populairst; veel kijkers hadden binnen een dag alle afleveringen van de serie bekeken.

Binge racen

Brian Wright, vicepresident van Netflix Original Series, denkt de reden van binge racen te weten. ‘Er rust een soort ultieme tevredenheid over je als je de eerste bent die een verhaal hebt afgerond – of het nou de laatste pagina van een boek is of de laatste climax-momenten van je favoriete tv-serie. Netflix geeft je de mogelijkheid om op een unieke manier tv te kijken, en er is niets beter dan zien dat onze leden zoveel passie hebben voor de series.’ Daarnaast zou ook de angst voor spoilers meespelen. Op social media en in de media wordt er vaak geen rekening gehouden met kijkers die de serie nog niet helemaal hebben gezien, voordat er wordt gedeeld wat er in de serie te zien is. Veel fans besluiten hun favo serie daarom zo snel mogelijk te bekijken, zodat ze niet voor verassingen komen te staan.

Kikkerlandje

Nederland staat op de zestiende plek in de top 20 van binge racers. Naast Gilmore Girls: A year in the life werden ook Marvel’s The Defenders, Luther, The seven deadly sins en Atypical binnen een dag afgekeken.

Wil je niets meer missen van VIVA? Neem een abonnement. Profiteer nú van onze speciale aanbieding: 10 nummers voor slechts €10.

Bron ELLE | Beeld Shutterstock