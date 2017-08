Bingen maar: dit waren in augustus de beste nieuwe films en series op Netflix

Tijdens een vrije avond doen we niets liever dan op de bank hangen met Netflix. Helaas gebeurt het dan regelmatig dat we door het hele aanbod van de streamingsdienst scrollen, maar geen idee hebben wat we moeten bingen. Met dit lijstje vol nieuwe, goeie series en films kan je weer even vooruit.

Dit zijn volgens Netflix Nederland de beste films en series van augustus:

Series

White Gold

Met: Ed Westwick, James Buckley en Joe Thomas

Gaat over: Vicent, Brian en Martin verkopen dubbelglas in Essex in de 80’s. Vicent is de charismatische leider: slim, knap en honderd procent zeker van zijn zaak. Hij breekt de regels met plezier, als hij hierdoor meer kan verkopen.

That 70’s Show

Met: Ashton Kutcher, Mila Kunis, Topher Grace, Laura Prepon, Danny Masterson en Wilmer Valderrama

Gaat over: Zes tieners die eind jaren zeventig opgroeien in Point Place, een fictieve stad in Wisconsin.

The Defenders

Met: Sigourney Weaver, Krysten Ritter, Charlie Cox en Finn Jones

Gaat over: Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage en Iron Fist gaan de strijd aan met gemeenschappelijke vijanden wanneer New York wordt bedreigd door een duistere samenzwering.

The Mist

Met: Alyssa Sutherland, Danica Curcic en Morgan Spector

Gaat over: Een kleine stad wordt plotseling omgeven door een onheilspellende mist. In de mist schuilen allerlei monsters uit een andere wereld. De inwoners van de stad moeten samen vechten tegen deze buitenaardse monsters.

When Calls the Heart

Met: Daniel Lissing, Erin Krakow en Lori Loughlin

Gaat over: In het begin van de twintigste eeuw verlaat een vrouw van goede komaf de stad om lerares te worden in een Canadees mijnstadje.

Velvet

Met: Paula Echevarría, Miguel Ángel Silvestre, Aitana Sánchez-Gijón en Manuela Velasco

Gaat over: In het Spanje van de jaren vijftig worden de erfgenamen van een modehuis en een mooie naaister verliefd, ondanks de bezwaren van zijn familie.

Films

Vaiana

Met: Auli’i Cravalho, Dwayne Johnson en Rachel House

Gaat over: De Disneyfilm draait om een Polynesisch meisje dat later stamhoofd zal worden. Ze onderneemt een gevaarlijke reis met een opschepperige halfgod om zijn fout goed te maken en haar volk te redden.



Rogue One: A Star Wars Story

Met: Felicity Jones, Diego Luna, Riz Ahmed en Ben Mendelsohn

Gaat over: Een voormalig dief leidt een excentrieke groep, waaronder een blinde monnik en een vijandelijke robot, om schema’s van een krachtig keizerlijk ruimtestation te stelen.



Hail, Caesar

Met: Josh Brolin, George Clooney, Scarlett Johansson en Ralph Fiennes

Gaat over: Als een grote filmster gekidnapt wordt van een filmset, gaat een erg vastberaden, maar overdonderde studiobaas op zoek naar de acteur om zijn film te redden.



The Danish Girl

Met: Eddie Redmayne, Alicia Vikander, Amber Heard, Matthias Schoenaerts en Ben Whishaw

Gaat over: In het Denemarken van de jaren twintig slaan twee getrouwde kunstenaars een pad van onvoorwaardelijke liefde in als de echtgenoot vertelt dat hij als vrouw verder wil.

Bron Netflix-Nederland | Beeld Dinja van Dam