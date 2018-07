Binnenkort op vakantie? Dit is waarom je nieuw leven in je Out of Office wilt blazen

Vorige week werd bekend dat werkgevers steeds meer bereikbaarheid van hun werknemers tijdens hun vakantie verwachten. Die verwachting gaat, vooral bij millennials, gepaard met een lastig dilemma: in welke mate wil je ook tijdens je vakantie bereikbaar zijn voor je werkgever? Wat helpt is om, zowel naar je werkgever als naar je klanten toe, duidelijke grenzen te stellen. Hoe je dat doet? Door in je Out of Office zo duidelijk mogelijk te zijn, en dat kan best op een leuke manier.

Uit het onderzoek van Tele2 bleek dat de helft van werkend Nederland, zelfs als de Out of Office reply aan staat, geregeld werkmail checkt. Iets wat in stand wordt gehouden, gezien de verwachtingen van werkgevers en collega’s. Bijna de helft van de werkgevers verwacht namelijk dat werknemers e-mail blijven checken op vrije dagen en óók collega’s vertrouwen hierop (24%).

Genoeg reden dus om de Out of Office nieuw leven in te blazen, waar Tele2 graag een handje bij helpt. Zij stoffen de saaie, formele Out of Office reply af en steken ‘m in een nieuw jasje. Want, zo stelt Tele2, met een vleugje humor kom je een heel eind. In samenwerking met Jordi van de Bovenkamp, komiek bij Badum!, schreven zij de leukste Out of Offices, die we zomaar mogen overnemen. Zie hieronder de leukste voorbeelden, welke is jouw favoriet?

Een out f offce typne met zonnebrnd aan je handen is lastigre dan je denkt. Anyway, ik bn 14 augustus weer terug!

Tot die tijd knu je mailen met collega@werkmail.com

Ola, ik ben even op vakantie en ben 14 augustus weer terug.

Daar zit bijna geen woord Spaans bij.

Dit moet een naar gevoel zijn: mij een e-mail sturen met waarschijnlijk een vraag en dan lezen dat ik op dit moment aan een cocktail zit in een warm land. Sorry, 14 augustus maak ik het weer goed. Proost!

Hi, this is my out-of-office. I’ll be back on the 14th of August.

Of zoals we in Nederland zouden zeggen:

Hi, dit is mijn uit-of-kantoor, ik ben er weer op 14 augustus.

Ik ben nog aan het bijkomen van die legendarische WK wedstrijd van Oranje. Ik ben er morgen weer!

Wil jij meer originele Out of Offices bekijken? Check dan www.hilarische-outofoffices.nl.