Biograaf Billie Eilish: ‘Ze bereikte in 5 jaar waar anderen leven over doen’

Een biografie uitbrengen over een achttienjarige artiest lijkt wellicht wat vroeg, maar niet voor journalist Adrian Besley, die een boek schreef over Billie Eilish. “Ze heeft in vijf jaar al bereikt waar andere artiesten hun hele carrière over doen”, vertelt hij in gesprek met NU.nl.

Billie Eilish Pirate Baird O’Connell werd op 18 december 2001 geboren in Los Angeles.

Eilish bracht in 2015 haar eerste single Ocean Eyes uit.

In 2017 verscheen haar eerste EP en een jaar later volgde de hit Lovely met zanger Khalid.

In 2019 bracht ze haar debuutalbum uit en scoorde een internationale nummer 1-hit met het nummer Bad Guy.

Eerder dit jaar won ze vijf Grammy’s en verzorgde ze de titelsong voor de James Bond-film No Time to Die.

Van e-girl tot idoolzag

De Britse auteur van het op 1 juli verschenen Billie Eilish, van e-girl tot idoolzag de jonge leeftijd van de Amerikaanse popster nooit als een probleem. “Ze heeft op achttienjarige leeftijd alle belangrijke Grammy’s gewonnen en werd gevraagd voor de James Bond-soundtrack”, aldus Besley. “Er worden in de komende jaren ongetwijfeld nog veel meer boeken over haar geschreven, maar het was een goed moment om te beschrijven hoe ze haar carrière op haar dertiende begon en naar deze hoogten wist te groeien. Uiteindelijk maakt het ook helemaal niet uit hoe oud ze is. Wat zij op haar dertiende en vijftiende uitbracht was ook al verdienstelijk. Ze hoeft niet 28 te zijn om dit allemaal bereikt te kunnen hebben.”

Wereldwijde impact

Besley, die eerder boeken schreef over K-popfenomenen BTS en Blackpink, legt uit dat hij op zoek was naar een artiest met een goed verhaal. “Ik wilde over iemand schrijven die symbool staat voor wat er speelt onder jonge mensen. Eilish is daar met haar wereldwijde impact het uitgelezen voorbeeld van. Ze maakt van Europa, tot Amerika en Azië vergelijkbare gevoelens en ideeën los met haar muziek. Hoe meer ik over haar leerde, hoe interessanter ze werd.”

Vroege succes

Besley zoekt de verklaring van het vroege succes deels in de familie van Eilish. “Ze heeft het talent, maar ook omstandigheden die dingen mogelijk maakten. Haar familie heeft haar aangemoedigd in haar muziekcarrière. Ze kreeg altijd de kans creatief te zijn en mocht zolang opblijven als ze wilde wanneer ze muziek aan het maken was.” Ook het opgroeien met broer Finneas, met wie ze de meeste van haar nummers schrijft, droeg daaraan bij. “Haar broer zat in de kamer naast haar muziek op te nemen en hij kon haar begeleiden. Daarnaast hebben haar ouders ervaring in de entertainmentindustrie en konden een management voor hun kinderen regelen.”

Openheid

Dat verklaart echter nog niet hoe Eilish zo populair werd. Besley denkt dat dit vooral te maken heeft met haar openheid en hoe ze zich kan verplaatsen in de jonge mensen die naar haar luisteren. “Billie praat openlijk over haar depressie en andere zaken waar ze het moeilijk mee heeft. Ze is een open boek en dat maakte mijn werk bij het schrijven ook makkelijker. Ze begrijpt de wereld van jonge mensen volledig. De manier waarop ze zich kan uitspreken in liedjes en daarbuiten, laat haar een buitengewone connectie maken met haar publiek. Ze is een product van haar leeftijd, maar weet grenzen te overschrijden door ervaringen van jongeren over de hele wereld te verwoorden.”

‘Eilish is over tien jaar nog steeds een invloedrijk figuur’

Besley onderschrijft dat Eilish het schoolvoorbeeld is van hoe een artiest onder eigen voorwaarden kan doorbreken met behulp van het internet. “Ze is nooit actief op zoek gegaan naar een hitsingle, maar heeft haar publiek online weten te vergroten met een lange reeks aan liedjes in verschillende stijlen. Ze wist precies het publiek te bereiken dat ze nodig had.” Hij gaat er dan ook vanuit dat Eilish, mits ze zelf wil, over tien jaar nog steeds aan de top van de muziekindustrie staat. “Zowel zij als haar broer zal dan nog steeds een invloedrijk figuur zijn, maar het zou me niet verbazen als ze de muziek even laat voor wat het is en kleding gaat ontwerpen of films gaat regisseren. Ze doet waar ze zin in heeft en dat is haar drijfveer.”