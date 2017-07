De 10 geheimen die bioscoopzalen voor je achterhouden

Bioscopen beleven gouden tijden, want de blockbusters en filmhuisfilms worden steeds beter, groter en spectaculairder. Het internationale aanbod blijft groeien en de kwaliteit van het grote scherm wordt continu verbeterd. Niet zo gek dus dat wij Nederlanders dol zijn op een bezoekje aan de bios. En omdat we vaak helemaal opgaan in de film, is er veel dat ons niet opvalt wanneer we op de rode stoelen in de cinemazalen zitten. Negen geheimen van de bioscoop onthult.

1. De popcorn is niet altijd even vers

Je ruikt het vaak al zodra je de bioscoop binnenkomt: de geur van vers gepopte popcorn (mmm). Maar toch is deze popcorn vaak niet zo vers als ‘ie ruikt. De popcorn die na de laatste film overblijft, wordt in een plastic zak gaan en vervolgens de dag erna weer opgewarmd en opnieuw verkocht. Overigens maakt dat voor de meeste mensen niet uit. Amerikaans onderzoek laat zien dat mensen die de vaste gewoonte hebben om popcorn te eten in de bioscoop, niet minder eten wanneer ze popcorn voorgeschoteld krijgen die een week oud is. Achteraf vertelden ze dat ze de popcorn niet lekker vonden, maar intussen hadden ze er evenveel van gegeten als proefpersonen die verse popcorn kregen.

2. Combo prijzen zijn niet altijd voordeliger

Combo deals – ‘frisdrank naar keuze + grote popcorn voor slechts €6,00 – zien er aan de kassa vaak aantrekkelijk uit, maar hoeven niet per definitie geld te besparen. Wanneer je de prijzen van de producten los berekent en vergelijkt met de combo prijs, is het verschil vaak niets eens zo groot. Je bespaart meer wanneer je bijvoorbeeld kiest voor een kleine popcorn.

3. Gemiddeld één keer per week wordt er een koppel geattendeerd op hun kleffe gedrag

Knuffelen, zoenen en hiermee andere kijkers tot last zijn, het gebeurt in zowat iedere bioscoopzaal, maar slechts één keer per week wordt hier een waarschuwing voor gegeven. De oplossing om dit te voorkomen? Lekker thuis blijven met je lieffie en daar knuffelen.

4. Bekerhouders in de stoel

Pas sinds 1981 zijn bioscoophouders voorzien van cuphouders, terwijl de eerste bioscoopzaal met airconditioning al in de jaren ’20 haar deuren opende in de Verenigde Staten.

5. Mensen kijken liever vanaf de rechterkant

Heel raar, maar waar: filmbezoekers hebben een duidelijke voorkeur om aan de rechterkant van de bioscoopzaal te gaan zitten. Een verklaring hiervoor is nog niet gevonden.

6. Grootste bioscoopscherm van Nederland

Zaal 1 van Pathé Rotterdam heeft het grootste scherm van Nederland: 23,5 bij 10 meter.

7. Eerste film

Op 12 maart 1896 werden in een leegstaand winkelpand aan de Kalverstraat in Amsterdam de eerste films vertoond.

8. Beste geluid

Het beste geluid hoor je wanneer je op ongeveer twee derde van de zaal zit (geteld van voren), en dan twee zitplaatsen naast het precieze midden. Dat schijnt de plek te zijn waar geluidstechnici zitten wanneer ze het geluidssysteem van de zaal afstemmen.

9. Misselijkheid

‘Cinerama sickness’ is het verschijnsel dat je misselijk kunt worden van het kijken naar een film. Onderzoekers denken dat 3D-films het alleen maar erger maken. De verschijnselen houden trouwens vrij snel na het einde van de film op.

10. Donderdag filmdag

Nieuwe bioscoopfilms zijn altijd voor het eerst te zien op donderdag. De maandag ervoor is het filmprogramma voor de komende week vastgesteld. In de tussentijd worden de films bij de bioscopen bezorgd.

Bron: Brightside | Beeld: iStock