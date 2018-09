Bizar: schrijfster van ‘How To Murder Your Husband’ nu veroordeeld tot moord op haar eigen man

Nancy Crampton-Brophy is 68 jaar en komt uit Oregon. Ze schrijft al haar leven lang boeken. Denk hierbij aan type boeketreeks, genaamd Wrong Never Felt So Right, met stuk voor stuk ietwat foute, gespierde mannen op de cover. Ook publiceerde ze op een website genaamd See Jane Publish een essay met als titel How To Murder Your Husband. Essentie van het verhaal: Nancy zou liever haar man vermoorden dan scheiden, geïllustreerd met een aantal voorbeelden hoe ze dat dan zou doen. Ze sluit haar essay -dat inmiddels is verwijderd- af met: ‘Als schrijfster van romantische boeken besteed ik veel tijd aan het denken over moord en, als logisch bijgevolg, de politieprocedure. Immers, de moord op je man moet wel bevrijdend zijn, je wilt vervolgens niet je tijd doorbrengen in de gevangenis.’

Plottwist: Nancy’s man Daniel is afgelopen juni geleden dood gevonden op op keukenvloer van het culinaire instituut waar hij les gaf. Zijn vrouw, Nancy, is deze week veroordeeld tot moord.

Plottwist 2: Nancy probeerde de politie nog om de tuin te leiden door een emotionele post over haar man op Facebook te plaatsen. ‘Voor mijn Facebook vrienden en familie, ik heb droevig nieuws. Mijn man en beste vriend, chef Ban Brophy is gisterochtend vermoord. Voor degene dichtbij mij die dit nieuws het liefst via de telefoon hadden vernomen: je hebt gelijk. Maar ik ben zelf nog aan het bijkomen van het droevige nieuws. Morgen, 4 juni, is er een wake. Ik ben overweldigd bij al jullie lieve berichtjes. Wacht alsjeblieft nog even met bellen, tot ik weer een beetje bij zinnen ben.’ Gevolgd door honderden reacties met ‘gecondoleerd met je verlies, Nancy.’

Ze had op zijn minst onder een pseudoniem kunnen schrijven!