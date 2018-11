Bizar dat het überhaupt heeft kunnen gebeuren: waarom de prom foto van een groep jongens viral gaat

Een foto van een uitbundige groep jongens tijdens hun junior prom night gaat momenteel viral. Op het eerste gezicht lijkt het inderdaad een typische klassenfoto: de jongens strak in het pak, met een glimlach van oor tot oor poserend op de trappen van de school. Maar wie langer dan 1 seconde kijkt, ziet vrijwel direct wat er niet klopt: de tieners doen de nazi-groet.

Baraboo High School

De foto is gemaakt op de trappen van de Baraboo High School. Deze school, gelegen in Baraboo. Wisconsin, telt bijna 1.000 leerlingen. Van deze 1.000 leerlingen is slechts 12% gekleurd. De foto werd waarschijnlijk in de lente gemaakt, maar werd deze week pas gepost op social media.

Mede door de opmerking van journalist Jules Suzdaltsey ging de foto viral: ‘if anybody from Baraboo High School in Wisconsin can clue me in on why it appears the entire male class of 2018 is throwing up a Sig Heil during their prom photos – that would be great.’

Racistische school

Niet lang daarna volgde een twist in het verhaal. De journalist werd overspoeld met verschillende berichtjes van oudleerlingen van Baraboo, die spraken over een nogal schokkend racistisch klimaat in de school. Een van de berichtjes: ‘Toen Trump de verkiezingen had gewonnen, renden studenten door de gangen terwijl ze “white power” riepen.’ Uit de berichten van de oudleerlingen bleek ook dat het de schoolleiding niet is gelukt om in te grijpen bij verbale, racistische beledigingen door blanke studenten.

Adding a few more messages from students who have reached out in the past few hours. pic.twitter.com/jERndlSgbh — Jules Suzdaltsev (@jules_su) 12 november 2018

The DM that came with this was: “This was posted on someone’s Snapchat story. The video is pointing to two LATINO students.” pic.twitter.com/Ub666ofESf — Jules Suzdaltsev (@jules_su) 12 november 2018

Niet lang nadat de journalist alle reacties publiceerde op Twitter, kwam Baraboo High met twee verklaringen naar buiten. Het eerste statement stelde dat de ‘foto op geen enkele manier de educatieve normen en waarden van de school representeert of reflecteert.’ Ook stelt de school dat ze ‘een onderzoek zullen instellen om de verantwoordelijken te straffen.’

The photo of students posted to #BarabooProud is not reflective of the educational values and beliefs of the School District of Baraboo. We are investigating and will pursue any and all available and appropriate actions, including legal, to address. — Baraboo Schools (@barabooSD) 12 november 2018

In een tweede verklaring roept de school ouders op om niet met de pers te praten. Ook de fotograaf van de fot0, Peter Gust, heeft een verklaring geplaatst op zijn website. Hij zou de tieners de opdracht hebben gegeven om te poseren met de nazi-groet. In zijn bericht – waarmee hij de foto offline heeft gehaald – ontkent noch bevestigd hij zijn initiatief.

The photographer has removed the photo from his website and updated with this… confusing message. pic.twitter.com/vx4r9Eo1zZ — Jules Suzdaltsev (@jules_su) 12 november 2018

Auschwitz Memorial

Het officiële Twitter-account van Auschwitz Memorial reageert ook op de bizarre foto. Niet alleen biedt de organisatie aan om langs te komen voor extra educatie, ook benadrukt het nogmaals het belang van educatie.

It is so hard to find words… This is why every single day we work hard to educate. We need to explain what is the danger of hateful ideology rising. Auschwitz with its gas chambers was at the very end of the long process of normalizing and accommodating hatred. https://t.co/13AzZaMGJR — Auschwitz Memorial (@AuschwitzMuseum) 12 november 2018

