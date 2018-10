Bizar: volledig verzonnen interview met Drew Barrymore gaat viral

Iedere ster van wereldniveau krijgt er wel eens mee te maken: quotes die totaal uit hun verband worden getrokken. Soms gaat het zelfs nog een stapje verder en worden quotes flink aangedikt. Zo ook in dit bizarre interview met Drew Barrymore. Om in Trump-termen te spreken: fake news heeft vandaag een nieuw ‘hoogtepunt’ bereikt.

Bizar beledigende inleiding

Het betreft een interview met Drew Barrymore in Horus, het magazine van EgyptAir. De eerste alinea luidt als volgt: ‘Ondanks haar onstabiele relaties in het verleden, ondanks haar onsuccesvolle huwelijken en ondanks haar drukke leven in de spotlights heeft de actrice besloten om haar carrière voorlopig stop te zetten en zich te focussen op het moederschap.’ Beledigend? Joh, een beetje maar. ‘Ik zet mijn carrière pas weer verder als ik voel dat mijn kinderen op eigen benen kunnen staan,’ zo luidt een van de verzonnen quotes.

Vaderfiguur

Ook is het stuk geïllustreerd met verzonnen quotes van een psycholoog, waarbij de moeite is genomen om het aantal relaties van Drew nauwkeurig te tellen: ‘Drew heeft 17 mislukte relaties, verlovingen en huwelijken gehad. Dat gedrag is normaal, gezien ze haar vaderfiguur verloor toen ze 9 jaar was. Sindsdien zoekt ze onbewust naar een mannelijke invloed en aandacht in haar leven. Jammer genoeg ging dat niet altijd zoals gepland en heeft ze nog geen man gevonden.’ Wow, just wow, we moeten er bijna om lachen. Het is dat het niet over ons gaat, maar stel je voor…

Drew als domme feminist

En dat is nog niet alles. Want volgens het artikel blijkt Barrymore ook een feminist van de meest bijzondere categorie. Quote: ‘Wat ik denk over de status van vrouwen in de maatschappij is het volgende: we hebben veel vooruitgang geboekt. Dat blijkt uit onderzoek dat zich focust op de evolutie van vrouwen door de geschiedenis heen. Natuurlijk is dat onderzoek gebaseerd op Westerse vrouwen, die niet tevreden zijn tot ze krijgen wat ze willen in de samenleving. Dat is vooral omdat vrouwen inspanningen leveren die mannen nooit moeten leveren, vanwege hun specifieke verplichtingen als vrouw.’

En Drew spreekt ook even luie, dikke vrouwen aan

Bij een goed, uitgebreid interview met een wereldbekende actrice hoort natuurlijk ook een paragraaf over gewichtsverlies en diëten aan bod te komen. We quoten Drew: ‘Ik voel me overweldigd wanneer iemand me zegt dat ik mijn imago heb hersteld omdat ik gewicht heb verloren, ik was erg depressief omdat ik zo zwaar was. Toch vind ik dit een mooie kans om vrouwen met overgewicht aan te moedigen om hun schoonheid te herstellen. Het is immers niet zo moeilijk als je zou denken, het gaat vooral om doorzetting en het juiste dieet.’

Viral

Het bizarre interview werd opgemerkt door Adam Baron. Hij plaatste een tweet en al snel gingen de bizarre quotes viral. EgyptAir heeft niet gereageerd op het valse (en vrouwonvriendelijke) artikel. De woordvoerders van Drew hebben laten weten dat de actrice nooit heeft meegewerkt aan de publicatie en nooit een interview heeft gegeven aan de betreffende journalist.

This interview with Drew Barrymore in the Egypt Air in flight magazine is, umm, surreal. pic.twitter.com/fN3lNHXbL0 — Adam Baron (@adammbaron) 2 oktober 2018

