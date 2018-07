Bizar: Vrouw dobbert 21 uur op luchtbed op open zee

Luchtbedden in de vorm van pizzapunten, meloenschijfjes of met cupholders voor je rosé, het wordt ons tegenwoordig erg verleidelijk gemaakt om uren te dobberen op zee. Of nou ja, uren, dat valt ook wel weer mee. Op een gegeven moment wil je weer lekker lui op je badhanddoek neerstrijken en je rosé bijvullen. Dat zat er voor deze Russische vrouw niet in: zij heeft 21 uur lang op haar luchtbed gedreven door sterke stromingen!

De 55-jarige Olga Kuldo dacht even lekker te gaan dobberen op haar luchtbed voor de kust van het Griekse stadje Rethymno, waar ze samen met haar man en dochter momenteel op vakantie is. Olga ging een dagje alleen naar het strand en toog met haar luchtbed het water in. Daar doezelde ze weg en had ze niet door dat ze steeds verder van de kust dreef.

Toen Olga ’s avonds niet terugkeerde van het strand, sloeg haar man alarm. Diezelfde avond werd er een zoektocht gestart, maar Olga werd niet gevonden. Ze was al zo ver van de kustlijn verwijderd, dat ze niet meer te zien was.

Pas 21 uur later -eenéntwintig uur!- werd Olga opgemerkt door een toevalstreffer: een vliegtuigje van de Europese grens-en kustwacht dat eigenlijk opzoek was naar migranten op zee zag Olga drijven. Op dat moment dreef Olga op elf kilometer van de kust, kun je nagaan!

Het vliegtuigje gaf haar locatie door en zodoende werd Olga uit de zee gered. De 55-jarige moeder was onderkoeld, hevig verbrand en compleet uitgeput. Ze had zich al die tijd vastgeklampt aan haar luchtbed en omdat het ’s nachts afkoelde, was haar lichaamstemperatuur gedaald tot 32 graden. Zou jij het hoofd koel houden….?