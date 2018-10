Bizar: vrouw overlijdt op gruwelijke wijze in inloopkast

Bij VIVA schrijven we normaliter niet over overlijdensberichten van onbekende personen, maar in de categorie ‘bizarre manier van overlijden’ kwam er vandaag eentje voorbij die we je niet willen ontnemen. De Britse Elizabeth Isherwood is op tragische wijze om het leven gekomen tijdens haar vakantie in Wales. De 60-jarige vrouw overleed in haar inloopkast.

Hoe dan?

Nu horen we je denken: hoe dan? Waarschijnlijk zit het zo: Elizabeth huurde een vakantiehuis in de Plas Talgarth Country Club, ten noorden van Bristol. Vermoedelijk is ze tijdens de eerste nacht van haar verblijf uit bed gestapt om naar het toilet te gaan. Ze vergiste zich in de deur, waardoor ze niet bij de wc uitkwam, maar plots in de inloopkast stond. De deur viel dicht en de deurklink functioneerde niet meer. Daar zat Elizabeth, op dat moment naakt, opgesloten in een donkere kast. Donker? Ja donker, want de lichtschakelaar bevond zich aan de buitenkant.

Kapotte waterleiding

Om zichzelf te bevrijden heeft Elizabeth geprobeerd een gat in de muur te maken. Hierbij stuitte ze op een waterleiding, die daardoor hevig begon te lekken. De 60-jarige vrouw is uiteindelijk overleden aan onderkoeling. Haar lichaam werd pas een week later door een medewerker van het vakantiepark gevonden. Daarop verklaarde een buurman van een nabijgelegen vakantiehuis dat hij inderdaad vreemde geluiden gehoord, maar hier verder geen werk van had gemaakt.

De zoon van Elizabeth klaagt nu het vakantiepark aan en eist een compensatie. ‘Mijn moeder is in de meest gruwelijke omstandigheden gestorven,’ vertelt hij aan BBC. ‘Het is me bij dit proces helemaal niet om geld te doen want hoe kan je een bedrag plakken op een leven dat abrupt is beëindigd? Ik wil gewoon bereiken dat het vakantiepark toegeeft dat er fouten zijn gemaakt door bijvoorbeeld de deur van de inloopkast niet goed te controleren. Ik wil ervoor zorgen dat dit in de toekomst niemand anders kan overkomen.’

Bron: HLN | Beeld: iStock