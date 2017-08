Bizarre baan: de aarde beschermen tegen aliens

Dacht jij na het zien van Alien en Independence Day: sign me up? Dan is de NASA op zoek naar jou. Het agentschap heeft een vacature openstaan voor ‘planetary protection officer’, met als taak de aarde tegen aliens te beschermen.

Als planetary protection officer zorg je ervoor dat de aarde geen kans maakt om besmet te worden. Ook de planeten die worden onderzocht wanneer er een ruimtemissie plaatsvindt, moet je veiligstellen. De baan richt zich vooral op het bedenken van regels en procedures voor de astronauten die op expeditie gaan. Ook wordt er bedacht wat voor materiaal geschikt is voor de ruimtemissie. Veel checken en plannen is een belangrijk onderdeel van de job, maar daar krijg je dan ook wat voor terug: het salaris bedraagt tot 158.000 euro per jaar.

Bescherm de aliens

De officier zorgt er ook voor dat ruimtemissies niet onnodig in contact komen met vreemde planeten. Zo heeft de NASA onlangs groen licht gekregen om Europa te verkennen. De Europa Clipper mag straks niet landen op de maan, alleen er omheen cirkelen om alle oceanen en eventuele tekens van leven in kaart te brengen. Mogelijk kan de robot crashen, iets wat de planetary protection officer moet voorkomen.

Sign me up

Lijkt deze baan je wat? Hou er dan wel rekening mee dat je aan behoorlijk wat kwalificaties moet voldoen. Allereerst moet je Amerikaans burger zijn en moet je al voor de overheid hebben gewerkt. Ook is het hebben van kennis hebben over het beschermen van de planeet handig. Daarnaast is ervaring met het coördineren van ruimteprogramma’s voor de overheid en met diplomatiek vereist. En, last but not least: je moet een master hebben in natuurkunde, wiskunde of bouwkunde.

Bron Thisisinsider.com | Beeld Giphy.com