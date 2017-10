Blijkbaar is dit de allerleukste mop ter wereld

Humor is voor iedereen anders. De een gaat stuk om satirische humor zoals van Lucky TV, de ander komt niet meer bij door droge grapjes. Wat dat betreft zou je denken dat humor niet te meten valt, maar niets blijkt minder waar.

Richard Wiseman van de Universiteit van Hertfordshire heeft namelijk ontdekt wat objectief gezien de allerbeste mop ter wereld is.

Hoe kom je daarachter? Wiseman maakte een website waarop mensen uit alle landen en met verschillende culturen moppen konden aanleveren en konden beoordelen. Nadat hij meer dan 40.000 moppen en anderhalf miljoen reacties had verzameld, analyseerde hij de beoordelingen. Deze mop kwam als beste uit de bus:

Twee jagers zijn in het bos als één van hen ineen zakt. Hij lijkt niet meer te ademen en heeft een wezenloze blik in zijn ogen. Zijn maatje pakt snel zijn telefoon en belt 112. Met stokkende stem zegt hij: ‘Mijn vriend is dood! Wat kan ik doen?’ De telefonist antwoordt: ‘Rustig aan, ik kan helpen. Om te beginnen moeten we zeker weten dat hij dood is.’ Er volgt een stilte, daarna klinkt er een geweerschot. De man komt terug aan de telefoon en zegt: ‘Oké, wat nu?’

Andere moppen kregen hogere waarderingen, maar dat was binnen een specifieke groep, gebaseerd op geslacht, leeftijd of cultuur. De mop over de jagers heeft de grootste universele aantrekkingskracht.

Wil je niets meer missen van VIVA? Neem een abonnement. Profiteer nú van onze speciale aanbieding: 10 nummers voor slechts €10.

Bron Trouw | Beeld Shutterstock