We belden even met Bobbi Eden, want: ze is vanaf 28 mei te zien in het nieuwe seizoen van Bevallen met… op TLC.

Hoe was het om mee te lopen met een verloskundige?

‘Best spannend, je weet niet precies wat je kunt verwachten en er komt zo veel meer kijken bij het werk van een verloskundige dan je denkt. Heel bijzonder om dat een keer van dichtbij mee te maken. En om bij de bevalling van een wildvreemde te zijn! Ze had echt een soort droom van een badbevalling. Mijn bevalling had ook wel zo mogen gaan.’

Hoe was die dan?

‘De hel op aarde. Ik wilde ook graag in bad bevallen, in het geboortehotel; dan heb je wel de huiselijke sfeer, maar kan worden ingegrepen als dat nodig is. Na 31 uur puffen, kreunen en steunen kreeg ik om medische redenen een spoedkeizersnede. In het programma zie je mooi dat het ook allemaal anders kan.’

Heb je zwangerschapskwaaltjes overgehouden aan de bevalling?

Lachend: ‘Ik ben onwijs vergeetachtig geworden. In het begin maak je er nog leuke grappen over en gebruik je de zwangerschap als excuus. Maar het is nu niet meer zo tof dat ik letterlijk niks onthoud.’

Hoe heeft het moederschap je leven nog meer veranderd?

‘Er is geen dag meer zonder zorgen. Ik heb de verantwoordelijkheid over een kindje en dat is voor mij het allerbelangrijkste. Je wilt het goed doen en een mooi mens opvoeden. Dus geef ik geen extra gas meer op de snelweg. Ik ben nu veel bewuster bezig.’

Heb je weleens last gehad van mom-shaming?

‘Iedereen had zowel tijdens als na de zwangerschap heel veel te zeggen over mijn lichaam, daar word je niet vrolijk van. Ik wist zelf ook wel dat ik er uitzag als een walvis. Ik was namelijk dertig kilo aangekomen. Ik had heel leuke plannen en wilde ook een ‘Instagram fit mommy’ zijn. Maar dat heb ik snel losgelaten. Ik heb nu eenmaal liever een puddingbroodje dan een bordje quinoa. Het ene lichaam is het andere niet en dit is de realiteit. Het maakt me nu allemaal niet meer zo uit, ik laat de opmerkingen gewoon aan me voorbijgaan.’

