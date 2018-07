Zo overleef je een break-up met je beste vriendin

Vrouwen en hun vriendschappen, dat zijn diepe, intieme, gekoesterde connecties. Die ontzettend belangrijk voor ons zijn. Daarom hebben we het allemaal wel eens meegemaakt: een break-up met je beste vriendin. Een meningsverschil met je bestie, dat niet meer goedkomt. Dat kan pijnlijker zijn dan welke vorm van liefdesverdriet dan ook. Hoe overleef je dat?

Of het nu gaat om een man, geld, kwaadsprekerij of verraad, een ruzie met je beste vriendin leg je niet zomaar bij. Je manier van denken is troebel en je zit in een achtbaan van emoties: van boos naar bitter, van angst naar verdriet, van verwijt naar rouw. Zij die alles van jou weet, waarmee je lief en leed hebt gedeeld en die je altijd zou moeten steunen, laat jou nu vallen. Dat kan een vrij verwoestend moment zijn. En ja zeker, daar kun je een aantal maanden in blijven hangen.

Maar naar mate de tijd voorbij kruipt, zonder je beste vriendin, zal ook die troebel langzaam weer helder worden. Je kunt dan de situatie bekijken zonder al die gekwetste gevoelens. Misschien dat je dan inziet dat vriendschappen maar zelden voor altijd zijn. En dat je mensen op verschillende momenten in je leven ontmoet voor verschillende redenen: de één voedt je ziel, de ander breidt je persoonlijkheid uit, prikt je creatieve ziel of laat je uit je comfort zone stappen. Je hebt er dus sowieso altijd wat aan.

Hoe pijnlijk een definitieve ruzie met je beste vriendin ook lijkt, uiteindelijk kom je erover heen. Deze stappen kunnen je daarbij helpen:

Maak een lijst met voor- en tegens

Een lijstje maken over een voormalige vriendschap klinkt misschien een beetje cru. Toch zal het je helpen herinneren aan waarom deze vriendschap verbroken is. Denk aan de dingen waar je voormalige bestie in heeft gefaald, waarom jullie vriendschap toxic werd en waarom het jullie allebei niet lukten om het goed te maken. Zet de voors- en tegens van jullie verbroken vriendschap op papier en bekijk welke kant zwaarder weegt. Je zult zien dat jullie uit balans waren, en sterker nog, je zult de reden van jullie break ontdekken: de tegens wegen zwaarder dan de voors.

Begrijp waarom je de vriendschap hebt verbroken

Geven de voors- en tegens je niet de duidelijkheid die je nodig hebt? Dan moet je dieper graven. Door een intense vriendschap zou het bijvoorbeeld zomaar kunnen dat je jezelf een beetje kwijt bent geraakt. Wie weet speelde dat onbewust mee. Een break kan er daarom voor zorgen dat jij je power terug krijgt. Was zij altijd degene in control, was zij assertiever dan jij en sprak jij je niet genoeg uit? Dan is het nu aan jou om hier aan te werken. Je hebt het blijkbaar nodig om voor jezelf op te komen.

Geef jezelf tijd om erover heen te komen en te reflecteren

Duurt het maanden voordat jij over de break-up met je beste vriendin heen bent? Hey hey, dat is oké. Naast dat je ruzie met iemand hebt, valt er ook iemand weg uit je leven met wie je tot voor kort heel veel deelden. Het is niet gek dat het wat tijd kost om daarin je draai te vinden.

Weet wat je waard bent

Ieder nadeel heeft z’n voordeel, ook in pijnlijke situaties als deze. Een ruzie betekent dat je voor jezelf ben opgekomen, en dat je vindt dat je beter verdient. Hoe gek dat ook is in een ruzie, daar mag je best trots op zijn. Het is niet makkelijk, maar vroeg of laat moeten we allemaal negatieve mensen uit ons leven bannen.

Ga verder

Het klinkt zo cliché, maar toch is het waar: waar een deur sluit, gaat een andere open. Besef dat je break-up met je beste vriendin je ook heeft laten groeien als persoon. En dat er nog genoeg andere mensen om je heen zijn. Het leven zit vol ups en downs, en hoe we daarmee omgaan is wat ons echt definieert. Kop op en trek erop uit!