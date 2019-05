Britney Spears ontkent geruchten: “natuurlijk ga ik nog optreden”

Eerder deze week liet de manager van Britney weten dat ze waarschijnlijk nooit meer het podium zal beklimmen vanwege haar mentale problemen. Maar nu blijkt dit niet helemaal te kloppen: Britney laat voor de camera van TMZ weten dat fans haar “natuurlijk” nog gaan zien optreden.

Tegenover TMZ meldde Brit’s manager Larry Rudolph dat de mentale gezondheid van Britney momenteel het belangrijkste is. Gezien die toestand nu erg labiel is, acht hij het niet uitgesloten dat Britney misschien nooit meer zal optreden. “Ik wil pas dat ze weer aan het werk gaat als ze er lichamelijk en mentaal klaar voor is en wanneer ze er weer enthousiast over is. Als dat er nooit meer van komt, dan komt het er nooit meer van. Ik heb niet de behoefte of het vermogen haar weer aan het werk te krijgen”, zei hij toen.

In februari blies de 37-jarige zangeres haar concertreeks in Las Vegas af vanwege psychische problemen. Vorige maand verbleef ze een maand in een kliniek om hieraan te werken. Wat er precies speelt, is niet duidelijk. De zangeres, die in het verleden al kampte met mentale issues, zou erg worstelen met de ziekte van haar vader.

Bron: ANP | Beeld: Getty Images