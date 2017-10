Waarschijnlijk ken je de symptomen van een burn-out. Je voelt je overweldigd, gestrest en niets maakt je meer enthousiast. Je concentreren op de makkelijkste taak lijkt al onmogelijk. En hoewel deze gevoelens erbij lijken te horen, zelfs vaak gedeelde smart zijn, is het van groot belang dat je er wat aan doet. Hoe langer je deze symptomen negeert, hoe groter de kans op een daadwerkelijke burn-out, of nog erger, een depressie.

Voel je je opgebrand op werk? Dan is het de hoogste tijd om met je baas te gaan praten. Maar dat kan lastig zijn: je wilt geen slechte werknemer zijn, je wilt je baan niet verliezen en misschien is je baas zelfs onderdeel van het probleem. Maar helaas en gelukkig: als je je burn-out wil aanpakken zul je de confrontatie moeten aangaan. Hierbij een aantal tips om je burn-out met je baas te bespreken, want je bent zeker niet alleen.

Onthoud dat je niet alleen bent

Het kan je haast niet ontgaan zijn, maar de burn-out is happening in Nederland. Steeds vaker krijgen mensen op jongere leeftijd – in hun twintiger jaren – last van een overwerkt gevoel. Hoe alleen je je hierin ook voelt, je bent dus niet alleen. Een burn-out is nou eenmaal iets dat op de werkvloer gebeurt en je baas zou moeten weten hoe hier mee om te gaan. Wees eerlijk

Het zou zo maar kunnen dat je tijdens het gesprek met je baas geneigd bent om de de situatie te bagatelliseren, zeker als je baas niet de gewenste reactie geeft. Probeer toch eerlijk te zijn over je gevoelens, pas dan kan er ook wat aan je situatie gedaan worden. Wees open en specifiek over wat je nodig hebt. Wees niet bang om een giftige werkomgeving te benoemen

Het kan zijn dat het probleem van je burn-out groter is dan dat van jou alleen. Naast werkdruk kan ook de sfeer op de werkvloer niet optimaal zijn. Dit kan gaan van pesterijen en geschreeuw tot aan mismanagement en gebrek aan communicatie. Het kan vanuit je baas komen, of vanuit je collega’s. Wanneer dit het probleem is, is het belangrijk dat ook je baas hiervan op de hoogte is.

Niemand verdient het om zich zo naar te voelen op én door werk, ook jij niet. Je bent niet de eerste met dit probleem en je zult ook vast niet de laatste zijn. De confrontatie aangaan met je baas zal moeilijk zijn, maar keep your eyes on the prize: na het gesprek zul je je opgelucht voelen en zullen er stappen voor verbetering worden gemaakt. Dat geeft rust en juist rust is wat je nodig hebt. Veel succes!

Lees ook: 11x zo herken je een burn out

Wil je niets meer missen van VIVA? Neem een abonnement. Profiteer nú van onze speciale aanbieding: 10 nummers voor slechts €10.

Bron: Bustle, beeld: iStock