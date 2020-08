Nieuw gevaar: een burn-out krijgen door de coronacrisis

De coronacrisis is niet alleen een gevaar voor onze fysieke gezondheid, maar laat ook z’n sporen na op onze mentale wellbeing. Ben je de laatste tijd erg moe, gestresst of zelfs helemaal uitgeput? Wees dan op je hoede, want er ligt mogelijk een burn-out door corona op de loer.

Sinds de komst van het coronavirus staan we continu onder spanning. Inmiddels zijn we al maanden verder: we werken nog altijd grotendeels thuis, houden afstand van elkaar en kunnen onze dagelijkse routine van ‘vroeger’ nog niet hervatten. Het is daarom niet zo gek dat die constante spanning effect krijgt op onze mentale gezondheid (en zelfs op je menstruatiecyclus, zo blijkt). Het gevaar? Een burn-out door corona.

Burn-out door corona

Volgens neuropsychologen put het coronavirus ons mentaal uit. De constante onzekerheid en de veranderingen in ons dagelijks leven brengen de nodige stress, vermoeidheid en lusteloosheid met zich mee, wat dus kan leiden tot een zogeheten corona burn-out. En dat is bijvoorbeeld goed te merken op de werkvloer. Uit een onderzoek van vakbond CNV blijkt dat bij ruim een derde van de werkende mensen de werkdruk hoger is dan ooit. Ook is het ziekteverzuim op het werk bij 21 procent van de werknemers toegenomen en geeft 11 procent aan dat ze tegen een burn-out aan zitten.

Uitputtingsslag

Die aanhoudende onzekerheid is ook een trigger voor angst, bijvoorbeeld voor het verliezen van je baan of voor een tweede golf van het virus. Dat zorgt voor (onbewuste) stress die je lichaam scherp zet. ‘Bij stress verbruikt je brein meer energie dan normaal,’ zegt hoogleraar neuropsychologie Erik Scherder van de Vrije Universiteit Amsterdam tegen Trouw. ‘Dezelfde taak uitvoeren kost daarom dubbel zoveel kracht.’ Kortom: een echte uitputtingsslag voor je mind.

Corona burn-out voorkomen

That being said, hoe voorkom je een eventuele burn-out door corona? Vooral als je veel thuis werkt, is het belangrijk om genoeg in beweging te blijven. Loop een rondje in je buurt, trek af en toe een sprintje of ga voor of na het werk sporten. Volgens Scherder helpt (een beetje) beweging je brein te activeren en de stofwisseling op gang te brengen. Ook is een goede nachtrust van belang, om zo je uitgeputte brein voldoende op te laden. Maak daarnaast genoeg tijd voor jezelf vrij en schroom niet om erover te praten als je de behoefte voelt.

Bron: AD, Trouw | Beeld: Shutterstock