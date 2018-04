Burn-out: we zijn d’r met z’n allen bang voor

Zo moe zijn dat je een boodschappenlijstje met drie producten erop mee moet nemen naar de supermarkt omdat je anders echt niet meer weet wat er ook alweer op stond. Burn-out zijn is tegenwoordig een veel gehoorde term. Bij bosjes vallen we om. Uit onderzoek blijkt dat bijna 63% van de Nederlanders bang is om zelf overspannen te raken.

Nog éven snel op je werk wat afmaken (want de baas had het écht nodig), daardoor te laat weg van je werk, vloeken op andere automobilisten in de file waar je vervolgens in terecht komt (had je maar eerder weg moeten gaan), met piepende banden door de bocht om toch nog enigszins op tijd te zijn bij de kinderdagopvang, je verontschuldigen tegenover de opgetrokken wenkbrauw van de leidster, met binnenmonds gevloek proberen toch nog wat eten in je kind te krijgen, ruzie maken met je vriend omdat hij toch godverdorie voor het eten zou zorgen en daarna totaal uitgeput en met knallende koppijn op de bank.

De lat ligt hoog

We leggen onszelf nógal wat op, en er wordt nógal wat van ons verwacht door anderen. Daarbij is het woord ‘nee’ niet cool want het past niet in onze ‘yes-we-can-maatschappij’. Health Fest en Fitgirls deden onderzoek onder ruim 1900 Nederlanders en daar kwam uit dat 62,7% vreest om op een gegeven moment om te vallen.

We moeten massaal op ‘nee-cursus’

Hoe je een burn-out kunt voorkomen? Naast leren nee zeggen en je verwachtingen (van jezelf en anderen) bij te stellen, is regelmatig sporten is een goede manier om je energie beter te verdelen. Het maakt je lichaam sterker, maar het helpt je ook om een sterkere mind op te bouwen en daardoor meer rust te vinden.

Bron Health Fest en Fitgirls | Beeld iStock