‘Kwart Nederlanders misdraagt zich tijdens carnaval.’ Het is de titel van een persbericht dat ik vanochtend in mijn inbox aantrof. Ik – een carnavalsliefhebber in hart en nieren – sleepte het direct naar de prullenbak. Met zulke onzin kan ik namelijk helemaal niets (hielemaol niks!). Maar toen het persbericht later tijdens de redactievergadering ter sprake kwam, daagden mijn collega’s me uit om er alsnog wat mee te doen. Dus hierbij, mijn betoog over alles wat er mis is met dergelijke berichten.

‘28% van de Nederlanders doet weleens iets tijdens de carnaval waar ze later spijt van krijgen’

‘Maar liefst 28 procent van de Nederlanders doet of zegt weleens iets tijdens de carnaval, waar ze later spijt van krijgen. Dit blijkt uit onderzoek van Acties.nl.’ En, even verderop in het bericht, ‘Maar liefst eentiende van hen zegt tijdens de carnaval weleens te zijn vreemdgegaan.’ Nou, Acties.nl, jullie komen vast uit de Randstad, of niet dan?

Buitensporig gedrag

Alleen die vraagstelling, of mensen vreemdgaan tijdens carnaval, geeft al aan dat dit is geschreven door iemand van ‘boven de rivieren.’ Want natuurlijk, als je met die gedachte – dat carnaval het feest is van teveel ‘bieries’ en vreemdgaan – je vraagstelling begint, dan krijg je ook zo’n uitslag. Het is een beetje hetzelfde als onderzoeken of voetbalsupporters weleens leuzen roepen die ze niet tegen hun partner zouden roepen. Of onderzoeken of bezoekers tijdens ADE spijt hadden van dat laatste snuifje. Deze enquête gaat over buitensporig gedrag, niet over carnaval.

Dat is tevens de kern waarom mensen van ‘onder de rivieren’ niet graag andere mensen erbij hebben. Omdat – juist door dit soort berichten – mensen van boven de rivieren denken dat met carnaval alles maar moet kunnen. Dat je carnaval moet gaan vieren in Brabant en Limburg, omdat je dan ongegeneerd je gang mag gaan, vermomd als iemand anders. Dan heb je toch echt de verkeerde redenen voor een volksfeest dat juist draait om zoveel meer dan dat.

Carnaval is geen bierfiets, ouwe

Het is een beetje hetzelfde als het aanbieden van bierfietsen en pubcrawls in Amsterdam: dan krijg je ook de toeristen die kicken op bierfietsen en pubcrawls. Zijn dat echt de toeristen die je moet willen verwelkomen in je mooie stad? Nee hè. Sla het Parool open en geen enkele rasechte Amsterdammer is blij met het bestaan van bierfietsen.

Het carnaval van onder de rivieren, of dat nu in Lampegat of tijdens de Boètegewoeëne Boètezitting is, is een waanzinnig feest waarbij mensen feestelijk en probleemloos met elkaar omgaan. De sociale controle is er – in de gezelligste zin van het woord – groot.

Jaren geleden is er een journalist van de Telegraaf hélemaal naar Maastricht afgereisd om eens een mooie reportage van alle carnavals-schade en schande te maken. Hij streek neer op de Eerste Hulp en wachtte…wachtte op al die ellende die hem tegemoet zou komen. Carnaval is immers toch het feest van vernieling en ellende? Later bleek dat de journalist niets had om over te schrijven. Hem was daar duidelijk geworden dat een weekend carnaval in verhouding rustiger was dan een doorsnee weekend in de Randstad. Alaaf! Ehh… Aha! Bedoel ik. Kwam hij even van een koude kermis thuis.

Carnaval is een feest waar mensen het hele jaar naar uitkijken, waar mensen het hele jaar hun best voor doen en een feest dat men graag met al haar tradities koestert. Families, vriendengroepen, voetbalverenigingen, fanfares, al maanden van tevoren beginnen ze aan de voorbereidingen in de vorm van kostuums en praalwagens.

En inderdaad, het is een vreemd feest. Maar juist daarom is het zo positief dat een feest op deze manier kan plaatsvinden. Hoe mooi is het dat mensen zich verkleden, zich verzamelen en in de polonaise met elkaar meezingen alsof ze al jaren vrienden zijn? Carnaval is bovenal een feest waarbij iedereen die er net zo over denkt meer dan welkom is.

Maar maak je de reis ‘nao t zuuije’ met de intentie om jezelf te buiten te gaan aan drank, drugs en escapades? Dan is dit familiefeest er wellicht eentje die je aan je voorbij moet laten gaan.

