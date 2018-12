Carolien Spoor: ‘Ik ben nu een leeuwin die koste wat kost haar welp zal verdedigen’

Actrice Carolien Karthaus-Spoor (30) is getrouwd met Jon en moeder van Otis (1 jaar).

Baas der bazen

‘Nee Caar, laat hem nou even…’ We zitten op het strand in Frankrijk en Otis wordt omringd door een groep kinderen die minstens vier keer zo oud zijn. Onze kleine zit heerlijk met het zand te spelen, maar de anderen hebben besloten dat ze precies dat ene schepje en emmertje nodig hebben om een tunnel te kunnen graven, dus Otis moet eraan geloven. Het liefste zou ik erop af willen rennen, schreeuwen hoe ze het wel niet op durven te nemen tegen een baby (ja, op dit moment noem ik hem voor het gemak nog even een baby) en ze een flinke dauw de andere kant op geven. Op het moment dat Otis geboren werd, voelde ik het: ik ben nu een leeuwin die koste wat kost haar welp zal verdedigen, op het gênante af. Jon zal me moeten tegenhouden om te voorkomen dat Otis later gepest wordt met zijn bemoeizuchtige moeder. Toen ik hoorde dat de dochter van mijn vriendin op haar eerste schooldag voor ‘neushoorn’ werd uitgemaakt, kwam er al stoom uit mijn oren. Als dat met Otis was gebeurd, zou ik de volgende dag op het schoolplein hebben gestaan om die kinderen eens flink aan de tand te voelen. I know: totaal niet pedagogisch verantwoord, maar kom niet aan mijn gezin. Terug naar dat vakantiestrand. Ik moet op mijn lip bijten om me in te houden en diep vanbinnen wil Jon er volgens mij ook naartoe rennen, maar hij weet het duidelijk beter te verbloemen. Otis kijkt eerst wat verbaasd om zich heen, maar begint vervolgens hard tegen de kinderen te brabbelen en gaat onverstoord door met scheppen. Zelfs als het schepje hardhandig wordt afgepakt, kijkt hij rustig om zich heen en vindt een nog grotere schep die de kinderen direct ook willen confisqueren. Een paar minuten later zit Otis in het midden van de kring. De rest zit aandachtig naar hem te kijken en om hem heen te scheppen. Een Italiaanse moeder is er inmiddels bij komen zitten en wijst naar onze kleine man en roept: ‘Capo di tutti capi’, wat zoiets als ‘baas der bazen’ betekent. Jon is apetrots en met een veelzeggende blik kijkt hij mij aan: 1-0 voor papa. Hij heeft gelijk. Jezelf leren redden zal de rest van Otis’ leven van pas komen.

