Carrière KonMari: een opruim-methode voor je carrière

Tips voor het opruimen van je huis en ontspullen van je inboedel vliegen ons om de oren. Geen wonder dat opruimgoeroe Marie Kondo zo succesvol is. Maar weet je dat je haar methode ook workwise kunt gebruiken? Maak kennis met de carrière KonMari.

Carrière KonMari

Een opgeruimd huis is een opgeruimd hoofd, hoe vaak hebben we deze al niet gehoord? Dus wanneer je orde wil scheppen in je leven, begin je vaak met het opruimen van je bureau, kledingkast of keukenkastjes. Wil je orde scheppen op het gebied van je carrière? Dan komen de tips vaak niet verder dan to do- of ta da-lijstjes en sollicitatietips. Toch blijkt KonMari, de opruim-methode van Marie Kondo, ook prima toegepast te kunnen worden op je werkveld. Kijk zelf maar.

1. Houd vast aan volgorde

De kunst van Marie Kondo is dat ze stapsgewijs te werk gaat. Gaat ze een huis opruimen, dan doet ze dit iedere keer weer in dezelfde volgorde: ze begint met kleding, dan met boeken, dan met papierwerk en gaat zo verder totdat alles is opgeruimd.

Laat het idee van spullen los en maak een volgorde voor je werkdag. Trap je werkdag af met het uitwerken van je beste ideeën, duik later op de ochtend in je mail, plan je brainstorms en telefoontjes en sluit af met het maken van een to do-lijstje voor de volgende dag. Bijvoorbeeld. Zo voorkom je dat je werkdag versnippert in een zwart gat en focus je je stapsgewijs op the bigger picture.

2. Ontspul

De KonMari-methode gaat hand in hand met ontspullen. De grote hamvraag: does it spark joy? Zo niet, weg ermee. Dit kun je ook toepassen op je desk situation. Verwijder alle items van je bureau die je niet blij maken. Opgestapelde boeken, hoopjes papier, bonnetjes. Dingen die je geen plezier brengen, gooi je dus weg.

De does-it-spark-joy-manier kun je ook verder trekken: focus op de taken die je blij maken. Natuurlijk, iedere baan of opdracht heeft minder leuke kanten, maar als je takenpakket overwegend bestaat uit taken die je geen plezier brengen? Dan is het tijd om op zoek te gaan naar taken die je wél energie geven.

3. Kill your darlings

Iedere schrijver kent het principe van ‘schrijven is schrappen’. Soms kan een zin of alinea nog zo mooi geschreven zijn, als ‘ie niet in de rest van de tekst past is het beter om te schrappen. Hetzelfde doet Marie Kondo met spullen: er is geen ruimte voor spullen met een sentimentele waarde. Of het nu gaat om de dagboeken van je oma of je knuffels van vroeger: weg ermee.

Ook deze truc kun je toepassen op je werk. Ideeën met een emotionele waarde moeten plaatsmaken voor nieuwe ideeën. Soms zit je vastgeroest aan een bepaald idee, dat loslaten moeilijk kan zijn. Maar door vast te houden, geef je geen kans aan nieuwe en creatievere ideeën.

