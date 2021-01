Wanna be a CEO? Dan moet je over deze kwaliteiten beschikken

Droom je van een carrière aan het roer van een groot bedrijf, is leidinggeven je passie en kun je niet wachten om ‘CEO’ in je Instagram biografie neer te mogen pennen? Als je over deze verrassende eigenschappen beschikt, is de titel ‘chief executive officer’ op jouw lijf geschreven.

Als CEO ben je de hoogste leidinggevende in een bedrijf en zijn jouw primaire verantwoordelijkheden het nemen van belangrijke bedrijfsbeslissingen, het beheren van de algemene activiteiten en middelen van een bedrijf, en fungeren als het belangrijkste communicatiepunt tussen de raad van bestuur en bedrijfsactiviteiten. Kortom: je bent het publieke gezicht van het bedrijf. Herken je je in onderstaande punten? Dan schuilt er een CEO in jou.

Praatpaal

Als je merkt dat collega’s, vrienden en familieleden geregeld bij jou aankloppen voor advies, kan het zomaar zijn dat er een briljante leidinggevende in jou schuilt. Uit onderzoek blijkt namelijk dat goed kunnen luisteren en adviseren een zeer gewaardeerde en belangrijke kwaliteit van een CEO is.

Zelfkennis

Als leidinggevende is het belangrijk om jezelf goed te kennen. Het kennen van je kwaliteiten, maar ook goed weten waar jij minder goed in bent is van groot belang. Als CEO omring je jezelf namelijk met mensen die in bepaalde dingen veel beter zijn dan jij, waardoor je een succesvol team mensen om je heen vormt. Niet eigenwijs alles zelf willen doen en toegeven dat je niet alles kunt, is key.

Leergierig

Vond je studeren heerlijk, sla je alsnog geregeld een studieboek open en vind je het heerlijk om nieuwe kennis op te doen? Ook dan is de kans groot dat je goed als chief executive officer uit de verf komt. Nieuwsgierigheid is dan ook een van de meest gewaardeerde eigenschappen van de baas van een bedrijf, want zo blijf je jezelf ontwikkelen en groeit je bedrijf automatisch met je mee.

Samenwerken

Leidinggeven is een vak apart, en voor velen lastig. Je moet immers heel goed samen kunnen werken met je hele team, maar ook delegeren en in je eentje lastige keuzes maken. Als CEO in spé is het dus mooi meegenomen als samenwerken je van nature gemakkelijk afgaat, maar je het ook geen probleem vindt om belangrijke beslissingen te nemen. Een overdenker? Dat ben jij in de verste verte niet.

Bron: Workjuice | Beeld: Getty Images