Vanaf aanstaande vrijdag begint het nieuwe programma The Talent Project op RTL 4. Kandidaten met potentie worden toegelaten op The Talent Project Academy, waar ze in een periode van 100 dagen worden opgeleid en klaargestoomd door professionele coaches op het gebied van zang, dans, Engels en sport. Wij spraken met Chantal Janzen, een van de juryleden.

Wat vind je het leukste van dit programma?

‘Het grote verschil met andere talentenjachten is dat de kandidaten die bij ons binnenkomen echt worden omgetoverd tot beginnend artiest. Ze gaan gewoon echt naar een school. Als ik jonger was geweest had ik echt op die school willen zitten. De kandidaten krijgen echt veel steun en hulp. Als jurylid bepaal ik of ze genoeg potentie hebben om naar deze school te gaan.’

The Talent Project is een samenwerking met &C Talent. Hoe is dit tot stand gekomen?

‘Met &C Talent leveren we mensen die vanuit hun talent hier kunnen leren. Fotografe Eva Ruiten en visagiste Linda van der Kamp zijn via &C Talent opgepikt als aanstormend talent. Ze krijgen de kans om backstage mee te werken. Een enorme kans om hun netwerk en ervaring uit te breiden en te leren van professionals uit hun vakgebied. Iets wat voor beginnend talent vaak lastig is.’

Waarom is het voor jou zo belangrijk dat nieuw talent herkend wordt?

‘In Nederland stikt van het talent, maar je moet maar net de juiste mensen om je heen hebben. Als je niet gezien of gehoord wordt, dan kan je er veel aan doen maar soms hebben mensen echt een zetje nodig. Bij ons krijgen ze de kans om zichzelf verder te ontwikkelen met behulp van verschillende coaches om uiteindelijk op het grote podium te schitteren.’

In het programma krijgen alle kandidaten alle begeleiding die zij nodig hebben om klaargestoomd te worden als artiest. Welke stappen heb jij allemaal ondernomen om te komen waar je nu bent?

‘Ik heb vroeger les gekregen in klassieke dans, moderne dans, jazzdans, acteren, spel en zang, tapdansen en musicalrepertoire, maar niet iedereen heeft hier het geld voor of durft deze stap te zetten. The Talent Project is heel laagdrempelig. Je hoeft geen ster te zijn om mee te doen aan dit programma, dat leer je juist hier.’

The Talent Project wordt geproduceerd door EndemolShine en is vanaf vrijdag 21 september om 20.30 uur te zien bij RTL 4.

