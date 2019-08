Cheers to girlpower: bij dit whiskeymerk staan vrouwen aan het roer

A woman in a men’s world? Welnee! Waar vrouwen in de whiskeywereld vroeger enkel opdoken in advertenties om mannen het drankje te verkopen, wordt het Ierse whiskeymerk Roe & Co gerund door een team van vrouwen. Wij spraken twee dames die aan het roer van het bedrijf staan.

Wie niet beter weet, zou denken dat de gin-tonic het populairste drankje is. Dat is niet zo: in Nederland vloeit whiskey vele malen rijkelijker dan gin. Dat is ook niet heel gek. Whiskey kan naar hartenlust gemixt worden, maar is ook puur, zonder poespas, lekker. Het is maar waar je van houdt. En dankzij Suits Harvey Specter en Mad Mens Don Draper die voor de camera uit hun whiskeyglazen nippen, worden we natuurlijk ook extra lekker gemaakt.

Voordat het bruine drankje in jouw ‘whicootje’ belandt, moet de whiskey volgens Schotse en Ierse regels minimaal drie jaar in het vat hebben gelegen. Bij het proces dat hieraan vooraf gaat zijn Caroline Martin en Lora Hemy betrokken. Zij maken deel uit van het vrouwenteam dat whiskeymerk Roe & Co leidt. Dat begon een paar jaar geleden, toen het Britse drankconcern Diageo weer een Ierse whiskey (in Ierland inderdaad geschreven met een extra e) op de markt wilde brengen. Aan Master Blender Caroline de taak om een toegankelijke, veelzijdige whiskey te ontwikkelen. ‘Een enorme uitdaging,’ vertelt ze ons. ‘Het kan puur wel lekker zijn maar in een cocktail niet, en andersom.’ Na een jaar proeven, ruiken en testen had ze de juiste formule te pakken.

Lora maakt het werk van Caroline als Head Distiller als het ware af. Ze is onder andere verantwoordelijk voor het productieproces, bestaande uit stoken, bereiden en rijpen. Ze weet alles van de grote, roségouden machines die zich in de net geopende distilleerderij van Roe & Co in het hippe Dublin bevinden. ‘Maar het kan ook gewoon het maken van leidingen zijn, zoals vanmorgen. Het is een drukke baan waarbij je zowel creatief als technisch bezig bent.’

Take a look inside our new Roe & Co Irish #Whiskey distillery in the heart of Dublin pic.twitter.com/2yyMq2opwS — Diageo News (@Diageo_News) June 10, 2019

It’s a men’s world?

Whiskey werd lang gezien als mannendrank, en daarom is de whiskeywereld misschien ook zo lang gedomineerd door mannen. ‘Toen ik 33 jaar geleden begon in de industrie, was ik een van de weinige vrouwen,’ vertelt Caroline. Inmiddels is de man-vrouwverhouding 50/50. ‘Vrouwen zien nu kansen in plaats van barrières.’ Tijden veranderen en dat moeten we aanmoedigen, vindt ze. ‘Bij Roe & Co voelt het juist als een women’s world,’ grapt Lora. Dan serieuzer: ‘Het is tof om te zien dat er steeds meer vrouwen op belangrijke functies binnen de whiskeywereld solliciteren. Dat was zes, zeven jaar geleden wel anders.’

Hoe houd je je staande als vrouw in een mannenwereld? Voor Caroline kwam het omslagpunt toen ze deelnam in de jury van een whiskeyprijs. ‘Die bestaat ook veelal uit mannen. Daarom was het fijn om die erkenning te krijgen, en te merken dat je gerespecteerd wordt.’ Ondanks dat ze als vrouw geen extra druk heeft ervaren, beseft ze wel dat haar rol bijzonder is. ‘Ik vind het fantastisch dat ik een vrouw ben in dit werkveld. Uiteindelijk gaat het erom dat mensen de whiskey lekker vinden.’ Dat ze met een vrouwenteam werkt, noemt ze een bonus. ‘Dat geeft alleen maar aan dat wij vrouwen het kunnen. Hopelijk geven we daarmee het goede voorbeeld aan tienermeiden.’

Nog niet zo thuis in de whiskey? Geen probleem, zegt Lora. ‘Whiskey kan op zo veel manieren gedronken worden, het is echt een drank voor iedereen.’ Dus, haal een goede whiskey in huis en het experimenteren kan beginnen. Of kom gewoon naar de hippe Roe & Co distilleerderij, dan zullen powervrouwen Caroline en Lora je persoonlijk overtuigen. De kater komt later wel.

Beeld: Roe & Co