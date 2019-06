Festivallen en weer opstaan: hoe is het om als marketingmanager bij een van de populairste festivals van Amsterdam te werken?

Joehoe, zomer, festivaltijd! Maar terwijl jij met je bloemenkrans, zonnebril en kimono staat te dansen, zijn er achter de schermen mensen die zich uit de naad werken om het voor jou plezierig te maken. Wij spraken Elysha, marketingmanager van het vrolijke Chin Chin Festival over hoe het is om bij een festival te werken.

Ze kent het Amsterdamse uitgaansleven op haar duimpje. Ooit begon ze als marketingstagiaire bij Super Social, de beroemde donderdagse clubavond van de Chicago Social Club aan het Leidseplein. Een droomstage, want: BN’ers en modellen liepen de deur plat en iedere donderdagavond stonden er dikke rijen voor de deur. ‘Toen ik hoorde dat ik was aangenomen dacht ik echt: dit is het! Dit wordt ‘m!’ Vervolgens stapte Elysha over naar de Kopstootbar en Jajem, totdat ze afgelopen december begon aan het grote Chin Chin Festival project.

It’s a man’s world

Dat ‘project’ brengt ons samen bij Morgan & Mees, waar we onder het genot van een kop koffie – geen festivalbier – praten over de wereld van festivals. De festivalwereld is een wereld waar mannen (nog) domineren. Als marketingmanager van een van de populairste festivals van Amsterdam weet Elysha er alles van: meetings met alleen maar mannen, het gros van de DJ’s dat mannelijk is. Probeer dan maar eens – komt ‘ie – je mannetje te staan. Ook het bedrijf achter het festival, Mooie Dingen BV, bestaat uit alleen maar mannen.

Ondervindt de stralende, spontane Elysha hinder als vrouw? Juist niet. ‘Met het Chin Chin Festival zijn we juist heel bewust bezig met het creëren van (nog meer) vrouwvriendelijkheid. We kijken continu hoe we het festival aantrekkelijker, fijner en leuker kunnen maken voor vrouwen.’

Aha, de organisatie van het Chin Chin Festival is hier dus bewust mee bezig. Hoe komt dat zo? ‘De bijbehorende club, de Chin Chin Club, is populair bij vrouwen. We merkten dat vrouwen er graag komen en zoiets willen we natuurlijk ook voor ons festival.’

Maar hoe doe je dat dan, een festival aantrekkelijk maken voor vrouwen? ‘Dat zit ‘m in kleine dingen,’ legt Elysha vurig uit. ‘Online moeten de copy en het design er aantrekkelijk uitzien, sfeerfoto’s van vrouwen als object kunnen écht niet meer en we zorgen voor schone wc’s waar altijd toiletpapier is. De tijd van volle dixi’s hebben we nu wel gehad, haha. Dat soort dingen moeten er gewoon allemaal goed uitzien en fris ruiken.’

‘Maar het zit ‘m ook in grotere dingen: naast het verplichte aantal EHBO-punten zorgen we voor extra meldpunten om de veiligheid te waarborgen, maken we de uitstraling aantrekkelijk – en vooral: fotogeniek – door een grote spiegelwand en vrolijke Instagram-walls te plaatsen en zorgen we voor hippe merchandise, die we in samenwerking met Colourful Rebel maken.’

Dat brengt ons ook bij het takenpakket van Elysha. Wie de alinea hierboven nogmaals leest, raadt het al: als marketingmanager moet je een manusje-van-alles zijn. ‘Mijn belangrijkste taak is het waarborgen van het merk. Wat is het Chin Chin Festival? Waar staat het festival voor? Zodra ik dat duidelijk in kaart heb, ga ik verder met bouwen en moet ik er continu voor zorgen dat de kernwaarden – in het geval van Chin Chin zijn dat eten, spelen en dansen – gewaarborgd worden.’

Oké oké, klinkt interessant. Maar ehm, hoe doe je dat, ‘waarborgen’? ‘Dat is een kwestie van continu keuzes maken en creatief denken. Zo

is de main focus bij Chin Chin Festival niet alleen op de muziek, maar ook op de gehele ervaring, de randprogrammering en het eten. Het resultaat is drie elementen die helemaal in balans zijn: goed eten, een speelarea en een line-up vol Amsterdamse uitblinkers.’

Festivallen en weer opstaan

Dat klinkt allemaal wel erg leuk. Vind je ook iets stom aan je baan? ‘Niet echt, haha. Als ik iets zou moeten kiezen, dan zou het geduld zijn. Soms duurt het lang voordat dingen doorkomen en vaststaan.’ En vooruit, nu we het er toch over hebben, wat vind je het leukst? ‘Het heel druk hebben en dan wel heel creatief mogen denken. Ik ben in december begonnen, het festival is in juli en daarna volgt nog de after-productie. Negen maanden lang ben ik met zo veel verschillende taken bezig, het is superveelzijdig werk. Dat maakt het zo leuk.’

Voor iedereen die na het lezen van dit artikel ook in de festivals wil werken, welke skills heb je nodig? Elysha moet even nadenken, want ze vindt zichzelf niet echt uitgesproken vaardigheden hebben. Haar beste tips?

– Neem de tijd om het merk te leren kennen. ‘Ik ben in december begonnen en heb één maand de tijd genomen om het festival te kaderen en te leren kennen. Daarna is het knallen, haha.’

– Multitasken moet je nieuwe favo hobby zijn.

– Heb geduld!

– Blijf creatief denken, óók in stressvolle periodes.

– Verzamel goede mensen om je heen. ‘Tekst, beeld en vormgeving zijn superbelangrijk. Ik werk direct samen met een vormgever met wie ik aan één woord genoeg heb. Dat scheelt veel communicatie en schakelt zo fijn.’

– Goed Nederlands kunnen schrijven (en ook wel goed Engels) is een must.

– Manusje-van-alles is your middle name.

Het Chin Chin Festival vindt op zaterdag 6 juli plaats in De Tuinen van West, volgens Elysha ‘een van de mooiste fesitvallocaties van het moment.’

