Geen duizenden volgers op Instagram? Zo kun je er toch geld mee verdienen

Het werd begin dit jaar al voorspeld: 2019 is het jaar dat we Instagram-moe worden. We zijn de onoriginele ó zo perfecte plaatjes met een eindeloze stroom aan promoties en reclames beu. Maar zolang er geen ander, nieuw sociaal netwerk ontpopt, moeten we het voorlopig bij the gram houden. De app Cirkle wil daarom Instagram weer leuk maken.

‘Social media is about to change’

Het begon zo leuk, dat hele Instagram. Een gratis platform dat iedereen als zijn/haar portfolio kan gebruiken. Of je nu trotse eigenaresse bent van een webshop, goed kan tekenen of graag verhalen schrijft, op Instagram kan iedereen zijn wat ‘ie wil zijn.

Maar toen nam het ‘vak’ influencen een vogelvlucht en kwamen daar ook alle copy cats en de mensen die alles doen voor de free goodies en de fame tevoorschijn. Het resultaat: een overvloed aan slechte, weinig inspirerende content zonder enige vorm van authenticiteit. Bleh.

Back to basics

De app Cirkle wil weer terug naar het begin: eerlijke, authentieke content, waarmee ook jij geld kan verdienen met Instagram. Zonder dat je eerst moet bikkelen en zeulen voor een groot aantal volgers. Want, zo stelt Cirkle, het draait om kwaliteit en niet om kwantiteit. Cirkle maakt het voor iedereen mogelijk om geld te verdienen met een post op Instagram zónder influencerstatus.

Hoe dan?

Het werkt als volgt: na het posten van een foto met daarin een aangegeven tag én hashtag, bijvoorbeeld van je favoriete winkel of hotspot, bouw je als gebruiker een tegoed op bij de desbetreffende zaak. Let wel: die zaak moet aangesloten zijn bij Cirkle. Het geld ontvang je als tegoed in de app en kun je 24 uur na het posten bij diezelfde locatie uitgeven. Belangrijk is wel dat je de foto via Cirkle post.

Je krijgt dus direct een tegoed voor de foto die je hebt gepost. Daarmee handelt Cirkle uit het ‘voor wat hoort wat’-principe. Want, hartstikke leuk, al die free publicity voor al die restaurants met een roze muur, jouw inspanning voor het maken van een mooie foto moet óók beloond worden, óók als je geen duizenden volgers hebt. Op basis van jouw bereik en de mate van engagement op je profiel wordt de prijs bepaalt.

Het aantal volgers doet er dus niet toe, het is de engagement en geloofwaardigheid die telt. Ga jij ‘m proberen?

Op de hoogte blijven van de leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief.