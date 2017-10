Kunnen jouw weekenden wel een boost gebruiken? 48 uur met vriendinnen doet veel goeds, zeker als jullie op avontuur naar een andere stad gaan. Want zeg nou zelf, lachen, gieren, brullen, shoppen, eten en drinken met vriendinnen gaat gewoon net wat leuker in een andere stad, nietwaar? Maar welke stad gaat het worden tijdens jullie volgende tripje? WeekenGo, specialist in citytrips, deed onderzoek naar de leukste steden voor vriendinnen.

Girls only

Als we WeekenGo mogen geloven, is Londen de leukste stad om te bezoeken voor een girls only uitje. WeekendGo keek hiervoor naar verschillende factoren zoals verkeer en vervoer, restaurants en hotspots, musea, theater, veiligheid en kwaliteit. Ook beoordeelden ze de – in totaal – 1.000 steden voor verschillende doelgroepen, zoals millennials, families en baby boomers.

Top 10

Welke steden in de top staan volgens WeekenGo? Bekijk het lijstje hieronder.

Londen

Berlijn

Wenen

Hamburg

Parijs

Amsterdam

New York

Munchen

Barcelona

Barcelona

Madrid