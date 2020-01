Weg met die rommel: om deze reden maakt een opgeruimd bureau productiever

Is jouw desk ook meer een soort museum van achtergelaten items? Het is nu eenmaal heel makkelijk om zooi te verzamelen, maar alles een keer weggooien blijkt een grotere opgave dan gedacht. Toch is het tijd: een opgeruimd bureau maakt je namelijk wel degelijk productiever.

Lees ook:

Minder stress door planten: hoe groen kan helpen op kantoor om te ontspannen

Niet alleen ben je telkens weer tijd kwijt doordat je door de bomen het toetsenbord niet meer ziet, maar ook op indirecte manier kan een chaotisch bureau een effect hebben op je hersenen. Rommel op je werkplek kan namelijk invloed hebben op je emoties, gedrag, beslissingen en relaties met anderen, zo blijkt uit onderzoek.

Stress is a mess

Maar dat niet alleen: wetenschappers hebben namelijk ook nog de relatie tussen stress en een zooitje op je werkplek onderzocht. Wat blijkt? Niet alleen geeft rommel meer stress, maar andersom is het ook het geval: hoe meer je je opgejut voelt, hoe meer je bureau uiteindelijk een mess zal zijn. Al die grote beslissingen stel je liever uit en je wil daarom alle belangrijke documenten het liefst zo dicht mogelijk in je buurt hebben.

Opgeruimd bureau productiever

Hoewel je misschien denkt dat je prima kunt functioneren in een rommelige omgeving, komt uit studies wel wat anders. Zo blijkt uit onderzoek van de Princeton University dat ons brein houdt van orde. En al die troep om je heen, kan voor je hersenen best overweldigend zijn. Sterker nog, je brein is eerder geneigd om taken uit te stellen wanneer al deze prikkels even te veel worden. Wil je echt niet aan een taak beginnen? Dan mag je voor nu heel even ontwijkend gedrag vertonen door je bureau op te ruimen. Je zult zien dat je je daarna weer een stuk beter kunt concentreren.

Nog meer impact

Maar rommel heeft nog veel meer impact op je leven dan je denkt. Zo heeft het ook consequenties voor de gevolgen van je imago bij bijvoorbeeld je manager of je collega’s, zo blijkt uit onderzoek in Amerika. Hiervoor werden 168 studenten onder de loep genomen. Waar de ene groep achter een leeg opgeruimd bureau mocht plaatsnemen, moest de andere helft het doen met een rommelige werkplek. Daarna moesten de proefpersonen de betrouwbaarheid van de personen omschrijven. Wanneer iemand dus aan een rommelig bureau zat, vonden de ondervraagden deze uiteindelijk minder betrouwbaar, minder precies en zelfs minder aangenaam. Oei.

Oplossing

Weet je niet zo goed waar je moet beginnen? Dan kan de Marie Kondo-techniek een goede start zijn. Ruim verder regelmatig je bureau op, zodat het niet een keer in de zoveel maanden een immense klus is. Zo kun je aan het eind van de dag al kijken wat weg kan: vuile kopjes naar de vaatwasser, lege omhulsels in de prullenbak en ga zo maar door. Wanneer het juist jouw bureau is die altijd opgeruimd is, maar de rest het laat versloffen, dan kun je een grote schoonmaak voor de hele afdeling voorstellen. Maak het leuk met wat muziek en lekkere snacks en voilà: kind kan de was doen.