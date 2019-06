Alles voor het klimaat: bij deze bedrijven krijg je meer vakantiedagen als je met de trein op vakantie gaat

Cola met een rietje is passé, coffee to go is echt not done en langzaam groeit er ook een taboe op vliegen. Het klimaat is een hot topic en klimaatdepressie is de nieuwe burn-out. Daarom moeten ook bedrijven actie ondernemen, met alle creatieve gevolgen van dien. Zo is er nu Climate Perks, dat bedrijven aanmoedigt om werknemers meer vakantiedagen te bieden wanneer ze met milieuvriendelijker vervoer op vakantie gaan.

Het fijne aan vliegen is dat je in een relatief korte tijd een lange afstand kunt afleggen. Ideaal voor als je veel moet reizen voor je werk. Maar goed voor het klimaat? Ho maar. Met Climate Perks, een initiatief van een Britse NGO dat zich inzet voor klimaatoplossingen, moeten mensen aangemoedigd worden om wat vaker de trein of boot in plaats van het vliegtuig te pakken. Maar goed, met de trein ben je vaak langer onderweg en je hebt maar een x aantal vrije dagen.

Daarom wordt met Climate Perks gepleit om dit tegemoet te komen: ze willen dat bedrijven hun werknemers twee extra vakantiedagen aanbieden wanneer de werknemers kiezen voor minder vervuilend vervoer.

Climate perks

Bedrijven kunnen er voor kiezen om de zogenoemde Climate Perks in hun secundaire arbeidsvoorwaarden op te nemen. In Nederland heeft reisaanbieder Better Places dat al gedaan:

Ga je met de trein op vakantie in plaats van met het vliegtuig, dan belonen we dit met twee extra vakantiedagen (per jaar). Ga je heen met de trein en terug met het vliegtuig (of andersom), kom je in aanmerking voor 1 extra vakantiedag. Ook als je op een bestemming een vliegreis vervangt door een treinreis van minimaal 8 uur kom je in aanmerking voor een extra dag.

Better places

‘Wij hebben hier vooral voor gekozen omdat we het reizen per trein willen promoten. Het is belangrijk om het goede voorbeeld te geven en door dit initiatief maak je de keuze voor de trein een stuk aantrekkelijker,’ legt Saskia Griep, directeur Better Places uit. ‘Het is aan de werknemer zelf om te bepalen of hij/zij hiervoor kiest. Op deze manier kunnen we duurzaam gedrag belonen en werknemers zelf laten ervaren dat reizen met de trein aantrekkelijker is dan het in eerste instantie misschien lijkt.’

Zelf kiest Griep ook voor een treinreis deze zomer. ‘Ik ga deze zomer met de trein naar Geneve en dan verder met bus en boot naar Albanie. Het boeken van de treinreis was makkelijker en goedkoper dan ik dacht. Climate Perks is een positief initiatief wat veel bedrijven heel eenvoudig kunnen implementeren.’