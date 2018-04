Collateral: de nieuwe Netflixserie vol sterke vrouwen

Het script werd aangepast voor hoofrolspeelster Carey Mulligan

Omdat de makers van Collateral graag Garey als hoofdrolspeelster wilden hebben, hebben ze het script van de serie op haar aangepast. Carey was namelijk ten tijde van de opnames zwanger en dus moest haar personage Kip Glaspie dat ook zijn. Omdat Carey aan het begin van de opnames nog maar elf weken zwanger was en dat nog niet te zien was, droeg ze in het begin een nep-buik, die af kon toen haar eigen buik voldoende gegroeid was.