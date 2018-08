Ben jij die collega die ’s avonds nog een kattenfilmpje stuurt? Niet meer doen, je collega’s vinden het maar irritant

Uit nieuw onderzoek van Tele2 blijkt dat 46% van de werkende Nederlanders het liefst meteen uit een WhatsAppgroep met collega’s stapt. Ook staat een derde te springen om een Out Of Office-reply voor WhatsApp.

Whatsapp steeds populairder als zakelijke tool

Dat komt mede door het feit dat WhatsApp de afgelopen jaren flink aan terrein heeft gewonnen als communicatiemiddel op de werkvloer. Was eerst nog een mailtje met iedereen in de CC the way to go, nu worden er al snel WhatsAppgroepen met alle betreffende collega’s aangemaakt.

Ergernissen

Maar die groeiende populariteit van WhatsApp als zakelijke tool zorgt ook voor ergernissen. Vanuit onze gewoonte om altijd en overal bereikbaar te zijn en dit ook van anderen te verwachten, is het een doodnormale zaak geworden om collega’s – of zelfs klanten – te appen, óók buiten kantoortijden om.

Slechts een kwart zit tegenwoordig níét in een werkgerelateerde appgroep. En door de groeiende populariteit beschikken nog maar weinig organisaties over gedragsregels voor WhatsApp op de werkvloer. Met 41% zorgen collega’s die buiten werktijd van alles delen – kattenfilmpjes, vakantiefilmpjes, noem het maar op – voor de meeste irritatie. Collega’s die altijd overal op reageren staan op nummer twee, gevolgd door collega’s die veel communiceren met hoofdletters en uitroeptekens.

Gouden gedragsregels voor WhatsApp op de werkvloer

In bedrijven waar (ongeschreven) WhatsApp-regels gelden, kwamen onderstaande drie gedragsregels als winnaar uit de bus.

1. Geen privéberichten delen in zakelijke app-groep.

2. Niet een enkele collega aanspreken in de zakelijke app-groep, zoals bijvoorbeeld bij felicitaties.

3. Alle informatie in één bericht plaatsen, niet in separate berichten.

Bron: Tele 2